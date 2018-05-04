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Böyle bir ihtimal var mı?

Böyle bir ihtimal var mı?
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Cumhur ittifakından sonra, muhalefet bloku da ittifak çalışmalarını tamamladı. CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçimlere tek çatı altında gitmeye karar verdi. Sormamız gereken bazı sorular var. Diyelim ki bu ittifak çoğunluğu ele geçirdi. Ve hatta diyelim ki seçim ikinci tura kaldı ve bu ittifak bir cumhurbaşkanı da çıkardı. Bu durumda kimin politikaları yürürlüğe sokulacak? CHP'nin mi? Mesela, bir süre önce Güneydoğu'yu ateş topuna çeviren PKK'lılara "Hendekçi arkadaşlar" diyen, SİHA'dan rahatsız olan, etkisiz hâle getirilen teröristlere, "Masum köylü" diyen, YPG'nin terör örgütü olmadığını savunan ve hatta cenazelerinde gözyaşı döken CHP'nin politikalarına hangi parti ne diyecek? "Bu ülkeyi böldürmeyiz, teröristlere göz açtırmayız" diye propaganda yapan İyi Parti bu söylemlere ne diyecek? Ya da Saadet Partisi ne diyecek? 28 Şubat döneminde başörtülüler açılıp saçılsın diye "İkna odaları" kuranlarla, okunan ezandan rahatsız olup, şehitlik kavramından tiksinenlerle birlikte olup ülkeye yeni bir rota çizebilecek mi Temel Karamollaoğlu?

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