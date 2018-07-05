Böyle canilik olmaz… Bebek katili hemşire!

\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131 bug\u00fcn kan donduran bir geli\u015fmeyle sars\u0131ld\u0131., Countess of Chester Hastanesi\u2019ndeki bebek \u00f6l\u00fcmlerini ara\u015ft\u0131ran polis ekipleri, \u015fok edici geli\u015fmelere ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,2015-2018 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda do\u011fum klini\u011findeki 17 bebe\u011fin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc \u015f\u00fcpheli bulan yetkililer, bu kapsamda geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131. Elde edilen bulgular sonucunda hastanede hem\u015fire olarak g\u00f6rev yapan Lucy Letby\u2019nin tutukland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Letby\u2019nin tutuklanmas\u0131 hastanede \u015fok etkisi olu\u015fturdu. Meslekta\u015flar\u0131n\u0131n g\u00fclery\u00fczl\u00fc ve \u00e7al\u0131\u015fkan biri olarak tan\u0131mlad\u0131klar\u0131 28 ya\u015f\u0131ndaki Letby, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda bebekler i\u00e7in bir yard\u0131m etkinli\u011fi d\u00fczenlenmesinde katk\u0131da bulunmu\u015f ve b\u00fcy\u00fck takdir toplam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Letby\u2019nin evinde de aramalarda bulunan polis ekipleri, gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n 8 bebe\u011fin \u00f6l\u00fcm\u00fcnden sorumlu oldu\u011fu iddias\u0131yla tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n