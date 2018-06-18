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Türkiye Gazetesi

Böyle çaycı görülmedi! Fiyat listesi şaşkına çeviriyor

Böyle çaycı görülmedi! Fiyat listesi şaşkına çeviriyor
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Manisa Şehzadeler ilçesinde çay ocağı işleten Nevzat Adıgüzel (38), nezaket kurallarına uymayan müşteriler için yeni bir fiyat tarifelendirmesi yaptı. Nezaket kurallarına göre 7 çeşit fiyat tarifelendiren Adıgüzel, "Birçok müşteri artık çay talep ederken kaba cümleler sarf ediyor. Bende unuttuğumuz nezaket kurallarını hatırlatmak için böyle bir fiyat tarifelendirmesi yaptım. Çay fiyatları, isteme şekline göre 50 kuruştan, 2 TL'ye kadar yükseliyor" dedi.

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