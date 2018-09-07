Böyle cinayet görülmedi... Kocasını göz damlasıyla öldürdü

B\u00f6yle cinayet g\u00f6r\u00fclmedi... ,ABD'yi sarsan cinayet G\u00fcney Carolina Eyaleti'de ya\u015fand\u0131. ,Lana Clayton, kocas\u0131 Steven ile b\u00fcy\u00fck bir tart\u0131\u015fma ya\u015fad\u0131. ,Talihsiz adam\u0131n i\u00e7me suyuna n\u00f6bet ge\u00e7irmeye yol a\u00e7an g\u00f6z damlas\u0131ndan koyan kad\u0131n, kocas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,52 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n, kocas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in g\u00f6z damlas\u0131 kulland\u0131.,Olay hakk\u0131nda soru\u015fturma yapan polis, adli t\u0131ptan gelen bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda Lana'n\u0131n cinayet i\u015fledi\u011fine kanaat getirdi. ,Kocas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrmek i\u00e7in ak\u0131lalmaz bir plan yapan kad\u0131n bunun i\u00e7in g\u00f6z damlas\u0131 kulland\u0131.,Bir tart\u0131\u015fma sonras\u0131 kocas\u0131n\u0131 ak\u0131l almaz bir y\u00f6ntemle \u00f6ld\u00fcren kad\u0131n m\u00fcebbetle yarg\u0131lan\u0131yor.\r\n\r\n,C\u0130nayet silah\u0131n\u0131n hayli ilgin\u00e7 olmas\u0131 sebebiyle olay Amerika'da g\u00fcndem oldu.