Böyle plan görülmedi! Her şey güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde, h\u0131rs\u0131zlar\u0131n soygun plan\u0131 an be an g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131.\r\n,Arac\u0131na binen \u00dcmmet E, Nuri Do\u011frul Caddesi \u00fczerinde seyir halindeyken arac\u0131n\u0131n kap\u0131s\u0131na kimli\u011fi me\u00e7hul bir ki\u015fi taraf\u0131ndan ta\u015f at\u0131ld\u0131., \u00dcmmet E., arac\u0131n\u0131 kontrolden etmek i\u00e7in indi. Bu s\u0131rada s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn ara\u00e7tan inmesini f\u0131rsat bilen bir ki\u015fi, \u00f6n koltukta i\u00e7inde 66 TL olan po\u015feti al\u0131p ka\u00e7t\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ekibi sevk edilirken, \u015fah\u0131slar paralarla s\u0131rra kadem bast\u0131. \r\n\r\n,\u00c7evredeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131 inceleyen polis, ak\u0131l almaz y\u00f6ntemle 66 bin TL\u2019yi \u00e7alan \u015fah\u0131slar\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131., \u0130\u015fyerlerinin g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, organize bir \u015fekilde hareket eden \u015fah\u0131slar\u0131n seyir halindeki araca \u00f6nce ta\u015f att\u0131klar\u0131, s\u00fcr\u00fcc\u00fc a\u015fa\u011f\u0131 inince de po\u015feti ald\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n