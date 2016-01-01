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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekât açıklaması
EKONOMİ
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Tarihin ilk toplu konutu rant kurbanı olmayacak
GÜNDEM
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Aydın Doğan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Aydın Doğan'ın sahibi olduğu şirketler
EKONOMİ
-
Hürriyet ve Kanal D satıldı! Doğan Holding ve Hürriyet Gazetecilik hisseleri sert yükseldi
GÜNDEM
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Doğan Medya Şirketleri Hangileri? Hürriyet, Kanal D kime satıldı, Yeni Sahibi Kim?
GÜNDEM
-
Son dakika! Doğan Medya Grubu satıldı (Doğan Medya'nın Yeni Sahibi)
DÜNYA
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Trump'tan Türkiye hamlesi
SPOR
-
Cengiz Ünder bombası! Barcelona Başkanı açıkladı...
GÜNDEM
-
Böylesi görülmedi, içlerinden çıkanlar şoke etti
T-Otomobil
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Yerli otomobilde flaş gelişme! 10 gün içinde belli olacak
GÜNDEM
-
Bakan Çavuşoğlu: "Münbiç'ten sonra diğer şehirlere gelecek!"
SPOR
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu | FB-BJK Derbisi Ne Zaman?
YAŞAM
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Mersin'de feci ölüm!
POLİTİKA
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GATA'dan Deniz Baykal açıklaması
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Furkan Kızılay'dan Aslan Ailem açıklaması
YAŞAM
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Köyde 30 metre derinliğinde obruk oluştu
GÜNDEM
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Kuzey Irak bölgesinde öldürülen terörist sayısı 38'e yükseldi
DÜNYA
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ABD Hazine Bakanı: Korkmuyoruz
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li 45 milletvekili ile kritik toplantı
EKONOMİ
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Bakan Sarıeroğlu'ndan büyük müjde!
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Böylesi görülmedi, içlerinden çıkanlar şoke etti
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Afrin bölgesinin tamamına yakınının kontrol altına alınmasının ardından güvenlik kontrolleri sürüyor.
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