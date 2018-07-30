Böylesini ancak Türkler yazabilirdi

2013 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ve b\u0131kmadan usanmadan yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fiirine \u2018Bir Cand\u0131r, Cennettir Benim \u00dclkem\u2019 ad\u0131n\u0131 verdi. ,Yazd\u0131k\u00e7a i\u00e7indeki vatan a\u015fk\u0131 daha \u00e7ok alevlenen ve s\u00fcrekli yazmak isteyen Ba\u015fyi\u011fit \u015fiirini tam 5 y\u0131lda tamamlad\u0131.\r\n,Ortaokul mezunu olan Ba\u015fyi\u011fit, \u015fiirinde 15 Temmuz\u2019u ve 15 Temmuz\u2019un kahraman \u015fehitlerine de yer verdi\u011fini aktararak yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fiiri T\u00fcrk Milletine arma\u011fan etti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u015eiiri yazarken ailesinin ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n kendisine destek verdi\u011fini dile getiren Ba\u015fyi\u011fit, e\u015finin \u015fiiri okurken zaman zaman g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n\r\n\u201c\u00dclkemiz \u00e7ok g\u00fczel\u201d\r\n\r\nRekor uzunlu\u011fundaki \u015fiiri i\u00e7in Guinness Rekorlar kitab\u0131na ba\u015fvuraca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Ba\u015fyi\u011fit, T\u00fcrk Gen\u00e7lerine de seslenerek, \u201c\u00dclkemiz \u00e7ok g\u00fczel, \u00fclkemizin k\u0131ymetini bilelim. Ba\u015fka hi\u00e7bir \u00fclkede olamayan de\u011ferlerimiz var, o y\u00fczden ge\u00e7mi\u015ften beri hep bizimle u\u011fra\u015f\u0131yorlar. \u00dclkemize sahip \u00e7\u0131karsak \u00fclkemiz dimdik ayakta durur\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,\u015eiire ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda k\u0131sa bir \u015fey yazmak istedi\u011fini ancak kendisini bir t\u00fcrl\u00fc durduramad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ba\u015fyi\u011fit, ilham kayna\u011f\u0131n\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2018Yeni T\u00fcrkiye\u2019 s\u00f6ylemi oldu\u011funu belirtti.\r\n\r\n,Bir kamu kurumunda \u00e7al\u0131\u015fan 45 ya\u015f\u0131ndaki 5 \u00e7ocuk babas\u0131 Nusret Ba\u015fyi\u011fit, yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fiirlerle g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi. ,Bin 500 k\u0131ta ve 6 bin m\u0131sradan olu\u015fan \u015fiirinde T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00fczelliklerinden, tarihinden ve de\u011ferlerinden bahseden Ba\u015fyi\u011fit \u015fiirini 200 metre uzunlu\u011fundaki bir ka\u011f\u0131da ancak s\u0131\u011fd\u0131rabildi. G\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcren \u015fiir 24 katl\u0131 bir apartman uzunlu\u011funda. T\u00fcrk Bayraklar\u0131 ile s\u00fcslenmi\u015f \u015fiirin sadece yar\u0131s\u0131 12 katl\u0131 bir apartmandan sark\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda zemine ula\u015f\u0131rken di\u011fer yar\u0131s\u0131 ise apartman\u0131n 100 metre uzunlu\u011fundaki bah\u00e7esine denk geliyor. B\u00fcy\u00fck bir emek ve \u00f6zveri ile yaz\u0131lan \u015fiir d\u00fcnya literat\u00fcr\u00fcne girecek gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n