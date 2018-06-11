Bozdağ'dan Kandil açıklaması: Her an her şey olabilir

Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bekir Bozda\u011f, "Savunmadan ziyade taarruz politikas\u0131n\u0131 hayata ge\u00e7irdik. Kandil operasyonu dahil b\u00f6lgede her an her \u015fey olabilir." a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bozda\u011f G\u00fclen'in ABD'den iade talebine ili\u015fkin, "Usule uygun oldu\u011fu i\u00e7in buradan bir eksiklik \u00e7\u0131karma imkan\u0131 yok. Geldiler, 5 saatten fazla inceleme yapt\u0131lar ve orada evraklar\u0131 tek tek g\u00f6rd\u00fcler... Vicdanl\u0131 hakkaniyet sahibi olarak, 'Adalet Bakanl\u0131\u011f\u0131 i\u015fi usul\u00fcne uygun yapm\u0131\u015f, kitaba uygun yapm\u0131\u015f, do\u011fru d\u00fczg\u00fcn istemi\u015f, eksik olan bir \u015fey yok... Burada ipe un seren ABD taraf\u0131d\u0131r' diye a\u00e7\u0131klama yapmalar\u0131n\u0131 beklerdik. "T\u00fcrkiye, FET\u00d6\/PDY eleba\u015f\u0131, ter\u00f6ristba\u015f\u0131 G\u00fclen'in iadesi konusunda ve T\u00fcrkiye'ye getirilip yarg\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 konusunda kararl\u0131d\u0131r." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Bozda\u011f, "B\u00f6lgede her an her \u015fey olabilir, daha \u00f6nce de ifade ettik. Kandil'e operasyon dahil buna. Bundan sonraki s\u00fcre\u00e7te hepsi m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,"Bir ordu komutan\u0131n\u0131n kendi silahl\u0131 kuvvetlerinin ba\u015fkomutan\u0131n\u0131, cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131, milletin birli\u011fini temsil eden liderini alk\u0131\u015flamas\u0131ndan daha do\u011fal ne olabilir? Onlar (CHP'liler) Cumhurba\u015fkan\u0131 geldi\u011fi zaman Meclis'te de sayg\u0131s\u0131zl\u0131k yap\u0131yorlar, oturuyorlar ve aya\u011fa kalkm\u0131yorlar. Bizim devlet gelene\u011fimizde, aile k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fczde ve ahlak\u0131m\u0131zda devletin b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc geldi\u011fi zaman, devletin ba\u015f\u0131 geldi\u011fi zaman, sevelim sevmeyelim, aya\u011fa kalkmak, h\u00fcrmet etmek ve sayg\u0131 g\u00f6stermek vard\u0131r ama bunlarda o k\u00fclt\u00fcr yok. \u0130smail Metin Temel, hem FET\u00d6'ye hem PKK'ya hem YPG'ye hem PYD'ye hem DEA\u015e'a, T\u00fcrkiye'yi, Irak'\u0131, Suriye'yi dar eden, Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131yla 5 bin civar\u0131nda ter\u00f6risti etkisiz hale getiren kahraman Mehmet\u00e7i\u011fin kahraman komutan\u0131."\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fcmet Sistemi'ne de\u011finen Bozda\u011f konu\u015fmas\u0131nda, "Bu sistem \u00fclkenin ve milletin bekas\u0131n\u0131 sadece anayasa, kurumlar ve g\u00fcvenlik birimleri de\u011fil ayn\u0131 zamanda milletin iradesine de sigorta ettirmi\u015ftir." ifadelerine yer verdi.\r\n\r\n"T\u00fcrkiye'yi \u00e7\u00f6kertmek isteyenlere en b\u00fcy\u00fck cevap budur"\r\nT\u00fcrkiye ekonomisinin y\u0131l\u0131n ilk \u00e7eyre\u011finde 7,4 b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hat\u0131rlatan Bozda\u011f, "T\u00fcrkiye'yi ekonomik olarak \u00e7\u00f6kertmek isteyen i\u00e7erde ve d\u0131\u015fardaki herkese en b\u00fcy\u00fck cevap 7,4 \u015fiddetindeki bu cevapt\u0131r." dedi.,Bozda\u011f, Millet \u0130ttifak\u0131'na ili\u015fkin \u015fu de\u011ferlendirmelerde bulundu:\r\n\r\n"Hepimiz biliyoruz ki karenin d\u0131\u015f\u0131nda da olsa HDP, Millet \u0130ttifak\u0131'n\u0131n do\u011frudan m\u00fcttefikidir. \u00c7ok net s\u00f6yl\u00fcyorum, buras\u0131 bir nefret, kin, husumet ittifak\u0131d\u0131r, millet ittifak\u0131 de\u011fil."\r\n\r\n,CHP cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem ince'nin G\u00fclen'in iadesine ili\u015fkin iddialar\u0131na de\u011finen Bozda\u011f, "Say\u0131n \u0130nce'ye \u015fu soruyu sormak gerekiyor. Sizi arayan Amerikal\u0131 kim, ad\u0131 ne, unvan\u0131 ne, hangi \u015fehirden arad\u0131? Pensilvanya'dan m\u0131 yoksa Washington'dan m\u0131 New York'tan m\u0131 arad\u0131?" dedi.\r\n\r\n,"Bir ordu komutan\u0131n\u0131n cumhurba\u015fkan\u0131n\u0131 alk\u0131\u015flamas\u0131ndan daha do\u011fal ne olabilir"\r\n\u0130nce'nin Korgeneral \u0130smail Metin Temel'in Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131 alk\u0131\u015flamas\u0131 \u00fczerine yapt\u0131\u011f\u0131 yorumlarla ilgili H\u00fck\u00fcmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Bozda\u011f, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Bozda\u011f, "Irk\u00e7\u0131lar, ayr\u0131mc\u0131lar, fa\u015fistler, a\u015f\u0131r\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015flere sahip olanlar, bu \u00fclkede y\u00fczde 50 art\u0131 1'in oyunu alabilir mi?" diye sordu.\r\n\r\n