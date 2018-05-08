Brad Pitt'e benzemek için 80 bin lira harcadılar

Hayran\u0131 olduklar\u0131 \u00fcnl\u00fclere benzemek i\u00e7in milyar dolar harcayanlara bir yenisi daha eklendi. \u0130kiz karde\u015fler Matt ve Mike Schlepp, hayran\u0131 olduklar\u0131 Brad Pitt'e benzemek i\u00e7in bir dizi ameliyat ge\u00e7irdi. \u0130kilinin de\u011fi\u015fimi b\u00f6yle belgelendi.,G\u00fcn ge\u00e7miyor ki hayran\u0131 olduklar\u0131 \u00fcnl\u00fclere benzemek isteyenler binlerce dolar\u0131 g\u00f6zden \u00e7\u0131karmas\u0131n...\r\n,Bu kez benzer bir hikaye ABD'nin Arizona eyaletinde ya\u015fand\u0131.\r\n,\u0130kiz karde\u015fler Matt ve Mike Schlepp, hayran\u0131 olduklar\u0131 Brad Pitt'e benzemek i\u00e7in bir dizi ameliyat ge\u00e7irdi.\r\n,\u0130kiz karde\u015fler bu ameliyatlar i\u00e7in tam 80 bin TL harcad\u0131.\r\nEstetik operasyonlar\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan Matt Schlepp, bu sayede \u00f6zg\u00fcvenlerinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtirken, 'Art\u0131k kad\u0131nlarla daha rahat ileti\u015fim kurabiliyorum. Onlar\u0131 etkilemek eskisinden daha kolay!' a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,\u0130\u015fte ikiz karde\u015flerin \u00f6ncesi ve sonras\u0131,Benzer bir operasyon haberi de hafta ba\u015f\u0131nda \u0130ran'dan gelmi\u015fti. ,19 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 Angelina Jolie'ye benzemek i\u00e7in bir dizi ameliyat ge\u00e7irmi\u015f ve son haliyle 'yok art\u0131k' dedirmi\u015fti.\r\n,