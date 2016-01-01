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Brezilya devlet başkanı adayı Bolsonaro'ya suikast
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Brezilya'da Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi seçmenleriyle buluşan aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro, bıçaklı saldırıya uğradı.
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