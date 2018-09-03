Brezilya'nın 200 yıllık en büyük müzesi yanıp kül oldu

Yang\u0131n\u0131n sebebi hen\u00fcz belirlenemedi. \u0130tfaiye ekiplerinin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullan\u0131lan 200 y\u0131ll\u0131k binadaki m\u00fczenin koleksiyonunda 20 milyondan fazla par\u00e7a bulunuyor. ,Brezilya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Michel Temer, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda "T\u00fcm Brezilyal\u0131lar i\u00e7in \u00fcz\u00fcc\u00fc bir g\u00fcn. Tarihimizin de\u011feri, binan\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hasarla \u00f6l\u00e7\u00fclemez" dedi.,Brezilya'n\u0131n TV Globo kanal\u0131na konu\u015fan m\u00fcze m\u00fcd\u00fcr\u00fc yang\u0131n\u0131n 'k\u00fclt\u00fcrel bir trajedi' oldu\u011funu s\u00f6yledi.,M\u00fczede, Brezilya tarihine ait binlerce par\u00e7an\u0131n yan\u0131 s\u0131ra M\u0131s\u0131r'a ait \u00e7ok say\u0131da arkeolojik eser de bulunuyor.,M\u00fczenin do\u011fa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika k\u0131tas\u0131nda bulunan en eski iskelet olan 12 bin y\u0131ll\u0131k bir kad\u0131n iskeleti d\u00e2hil \u00e7ok say\u0131da \u00f6nemli ve de\u011ferli par\u00e7a vard\u0131.,Brezilya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck ve en tarihi m\u00fczelerinden biri olan Rio de Janerio'daki Ulusal M\u00fcze'de b\u00fcy\u00fck bir yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n, m\u00fczenin ziyaret\u00e7ilere kapal\u0131 oldu\u011fu pazar g\u00fcn\u00fc \u00e7\u0131kt\u0131.,M\u00fcze \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n daha \u00f6nce, mali kaynaklarda yap\u0131lan kesintiler ve binan\u0131n eski ve bak\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i olduklar\u0131 bildirildi. (BBC T\u00fcrk\u00e7e),20 milyondan fazla eserin bulundu\u011fu bina cay\u0131r cay\u0131r yanarken televizyonlar canl\u0131 yay\u0131na ge\u00e7ti.