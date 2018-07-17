Brüksel'deki zirvenin perde arkası

Siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, Bel\u00e7ika'daki NATO zirvesinin perde arkas\u0131nda ya\u015fananlar\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,CBS News'a \u00e7\u0131kan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli dan\u0131\u015fmanl\u0131k kurulu\u015funun ba\u015fkan\u0131, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, ge\u00e7en hafta Bel\u00e7ika\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Br\u00fcksel\u2019de d\u00fczenlenen NATO zirvesinin arka plan\u0131ndan detaylar payla\u015ft\u0131.\r\n,"Trump da T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a d\u00f6nd\u00fc ve \u2018Erdo\u011fan hari\u00e7. O i\u015fleri do\u011fru bi\u00e7imde yap\u0131yor\u2019 dedi, sonra da Erdo\u011fan\u2019la yumruk toku\u015fturdu.",ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump\u2019\u0131n NATO \u00fcyelerinin GSY\u0130H'nin y\u00fczde 2'si kadar savunma harcamas\u0131 hedefini 2024 y\u0131l\u0131 yerine hemen \u015fimdi ger\u00e7ekle\u015ftirmesini talep etmesi \u00fczerine d\u00fczenlenen acil toplant\u0131y\u0131 hat\u0131rlatan Bremmer \u201cG\u00fcrcistan ve Ukrayna liderlerinden, konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ortas\u0131nda toplant\u0131dan \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 istediler. Belli ki Trump \u2018Tamam, sizinle i\u015fimiz bitti\u2019 dedi\u201d ifadelerini aktard\u0131.\r\n,Bremmer \u015f\u00f6yle devam etti: \r\n,"Trump \u00e7ok sinirlenmi\u015fti. Di\u011fer liderlerden savunmaya daha fazla harcama yapacaklar\u0131na dair taahh\u00fct alam\u0131yordu. Bir\u00e7o\u011fu \u2018\u00d6nce parlamentoya sormak zorunday\u0131z. Bunun bir s\u00fcreci var. \u00c7\u0131k\u0131p da size \u2018Tamam daha fazla harcayaca\u011f\u0131z\u2019 diyemeyiz. \u0130zlememiz gereken yasal bir s\u00fcre\u00e7 var\u2019 dedi." \r\n