Bruma bombası! Anlaşma sağlandı...

Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Jeffrey Bruma ile ilgili \u00f6nemli bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131... ,Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbah\u00e7e, Jeffrey Bruma'y\u0131 g\u00fcndemine ald\u0131. Sar\u0131-lacivertliler Hollandal\u0131 savunma oyuncusunu sat\u0131n alma opsiyonlu kiralamak i\u00e7in Wolfsburg'a teklifini yapt\u0131. \r\n\r\n,A\u00e7\u0131k Mert Korkusuz Gazetesi'nde yer alan habere g\u00f6re; Kanarya, kul\u00fcb\u00fcnde fazla forma \u015fans\u0131 bulamayan 26 ya\u015f\u0131ndaki savunmac\u0131 i\u00e7in Alman temsilcisiyle prensipte el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Ancak Jeffrey Bruma, kendisine \u015fans gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek Wolfsburg'tan ayr\u0131lmak istemiyor.\r\n\r\n,Teknik direkt\u00f6r Cocu, PSV Eindhoven'dan eski \u00f6\u011frencisiyle telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Hollandal\u0131 hoca, T\u00fcrkiye'ye gelmeye s\u0131cak bakmayan Jeffrey Bruma'ya "F.Bah\u00e7e formas\u0131 giyerek eski g\u00fcnlerine d\u00f6nebilirsin" diyerek s\u00f6z verdi ve bu \u015fekilde ba\u015far\u0131l\u0131 savunmac\u0131y\u0131 yumu\u015fatt\u0131. \r\n,\r\nKanarya, kul\u00fcb\u00fcnde fazla forma \u015fans\u0131 bulamayan 26 ya\u015f\u0131ndaki savunmac\u0131 i\u00e7in Alman temsilcisiyle prensipte el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Ancak Jeffrey Bruma, kendisine \u015fans gelece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek Wolfsburg'tan ayr\u0131lmak istemiyor. Topu oyunu sokma konusundaki ba\u015far\u0131s\u0131 ve y\u00fcksek pas isabetiyle dikkat \u00e7eken Bruma "Evet" demesi halinde sar\u0131-lacivertlilere kiralanacak.