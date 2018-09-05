Brunson davasına bakan savcı değişti

\u0130zmir Adliyesi\u2019nde ABD\u2019li papaz Brunson soru\u015fturmas\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Ter\u00f6r ve \u00d6rg\u00fctl\u00fc Su\u00e7lar B\u00fcrosu Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131 Berkant Karakaya'n\u0131n da aralar\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 6 savc\u0131n\u0131n g\u00f6rev yeri de\u011fi\u015firken, 5 yeni isim de b\u00fcroya kat\u0131ld\u0131.\r\n, Eski Adalet Bakan\u0131 M\u00fcste\u015far Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u00d6mer Faruk Ayd\u0131ner\u2019in \u0130zmir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na atanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130zmir Ter\u00f6r ve \u00d6rg\u00fctl\u00fc Su\u00e7lar B\u00fcrosu'nda g\u00f6rev yapan 6 cumhuriyet savc\u0131s\u0131n\u0131n g\u00f6rev yeri de\u011fi\u015fti. ,\u0130zmir Adliyesi\u2019ndeki ter\u00f6r savc\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6revlerinde \u00f6nemli de\u011fi\u015fiklikler ya\u015fand\u0131.,G\u00f6rev yeri de\u011fi\u015fen savc\u0131lar aras\u0131nda en dikkat \u00e7eken isim ise ABD\u2019li papaz Brunson soru\u015fturmas\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fcten Berkant Karakaya oldu.\r\n,Karakaya\u2019n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra cumhuriyet savc\u0131lar\u0131 Maruf T\u00fcrker, Ayhan Y\u0131lmaz, Okan K\u0131l\u0131n\u00e7 ile Erol S\u00fcmer'in de yerlerinde de\u011fi\u015fiklikler ya\u015fand\u0131. \r\n\r\n,Ayr\u0131ca, \u00d6rg\u00fctl\u00fc Su\u00e7lar Soru\u015fturma B\u00fcrosu\u2019ndan sorumlu \u0130zmir Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131vekili Okan Bato'ya, mevcut g\u00f6revinin yan\u0131 s\u0131ra Aile \u0130\u00e7i \u015eiddet Su\u00e7lar\u0131 Soru\u015fturma B\u00fcrosu sorumlulu\u011funun da verildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Savc\u0131 Bato da, FET\u00d6'ye y\u00f6nelik m\u00fccadelede \u00f6nemli isimlerden birisi olmu\u015ftu.\r\n\r\n, Karakaya, FET\u00d6\u2019n\u00fcn \u0130zmir\u2019deki askeri yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kertmesiyle de tan\u0131n\u0131rken, Karakaya'n\u0131n Bili\u015fim Su\u00e7lar\u0131 B\u00fcrosu Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131'nda g\u00f6revlendirildi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,\u0130HA