Bu 3 köy Türkiye'nin Hollywood'u olacak

Ey\u00fcpsultan'a ba\u011fl\u0131 Odayeri, \u00c7iftalan ve A\u011fa\u00e7l\u0131 k\u00f6ylerinde imar plan\u0131 de\u011fi\u015fikli\u011fi yap\u0131larak film platolar\u0131 kurulmas\u0131na onay verildi.\r\n\r\n,Karadeniz'in hemen k\u0131y\u0131s\u0131nda, "T\u00fcrkiye'nin Hollywood"u olmaya aday k\u00f6ylerde ya\u015fayanlar, ge\u00e7mi\u015fte C\u00fcneyt Ark\u0131n ve Zeki M\u00fcren gibi \u00fcnl\u00fc isimlerin yer ald\u0131\u011f\u0131 filmlerin k\u00f6ylerinde \u00e7ekildi\u011fini belirterek, film platosu kurulacak olmas\u0131ndan memnun olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. \r\n\r\n,Odayeri, \u00c7iftalan ve A\u011fa\u00e7l\u0131 k\u00f6ylerinde, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye (\u0130BB) Meclisi'nde oy \u00e7oklu\u011fu ile kabul edilen imar plan\u0131 de\u011fi\u015fikli\u011fi ile birlikte, film platosu kurulmas\u0131na onay verildi.\r\n\r\n,A\u00e7\u0131klama raporunda, plan de\u011fi\u015fikli\u011fi teklifinin gerek\u00e7esi olarak, \u201c\u0130stanbul\u2019un tan\u0131t\u0131m\u0131nda potansiyel oldu\u011fu bilinen film sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn, ge\u00e7mi\u015fte oldu\u011fu gibi, gelecekte de Ey\u00fcp\u2019te ya\u015fat\u0131lmas\u0131n\u0131 ama\u00e7layan planlama yakla\u015f\u0131m\u0131 ile film sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn taleplerine cevap verebilecek \u015fekilde imar planlar\u0131na ait plan notlar\u0131nda de\u011fi\u015fikli\u011fe gidilmi\u015ftir" denildi. \r\n\r\n,Eklenmesi istenen plan notunda ise, "\u0130lgili kurumlardan g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131nmak kayd\u0131yla, ba\u015fkanl\u0131k taraf\u0131ndan verilecek izinle film platosu yap\u0131labilir. Kapal\u0131 st\u00fcdyo yap\u0131lmas\u0131 halinde, planda belirlenen fonksiyona ait yap\u0131la\u015fma ko\u015fullar\u0131 a\u015f\u0131lamaz" ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,Odayeri k\u00f6y\u00fc yerlilerinden Hakan Duygun, "Bu gibi \u015feyler her yere nasip olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gurur duyar\u0131z. Gelsinler, ho\u015f gelsinler. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz, insanlar\u0131m\u0131z ve T\u00fcrkiye yararlan\u0131r. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn ismi d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda "Hollywood" gibi bir marka olur. Markala\u015fmak bug\u00fcn \u00e7ok zor \u015fartlarda olan, b\u00fcy\u00fck bir olay. Nas\u0131l ki "Hollywood" deyince b\u00fct\u00fcn millet 'Tamam, oray\u0131 biliyoruz' diyorsa, yar\u0131n da 'Odayeri' deyince oray\u0131 da b\u00fct\u00fcn millet bilecek. Bu bizler i\u00e7in gurur kayna\u011f\u0131 olacak" diye konu\u015ftu.,Duygun, "Yap\u0131lacak \u00e7al\u0131\u015fmalardan bizler yararlanamayaca\u011f\u0131z fakat bizim \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z, torunlar\u0131m\u0131z yararlanacak. K\u00f6yde bir hareketlilik, bereket olur in\u015fallah. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz g\u00fcnden g\u00fcne kalk\u0131n\u0131yor. Suyumuz elektri\u011fimiz var; do\u011fal gaz\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131 yap\u0131ld\u0131, evlerimize alaca\u011f\u0131z. K\u00f6y\u00fcm\u00fczde ve \u00e7evremizde okumu\u015f fakat i\u015fsiz insanlar var. Ula\u015f\u0131m sebeplerinden dolay\u0131 okula gidip gelmekte zorluk \u00e7ekenler var. Bunlar hep okuyup hem para kazan\u0131rlar. \u0130yi \u015feyler olur diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi.\r\n\r\n,K\u00f6ylerinin 300 senelik ge\u00e7mi\u015fe sahip oldu\u011funu s\u00f6yleyen Duygun, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn meydan\u0131nda \u00e7ok eskiden bir oda varm\u0131\u015f. Orada etraftan gelen k\u00f6yl\u00fcler odaya gelip odun k\u00f6m\u00fcr\u00fc yap\u0131yorlarm\u0131\u015f. 'Odaya gidelim, odaya gidelim' derken, k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn ismi Odayeri diye olmu\u015f" dedi.\r\n\r\n,T\u00fcrk filmlerinin eskiden k\u00f6ylerinde \u00e7ekildi\u011fini belirten Hakan Duygun, "\u00c7ok eskiden C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n b\u00fct\u00fcn \u00e7\u00f6l filmleri hep A\u011fa\u00e7l\u0131 ve \u00c7iftalan k\u00f6ylerinde \u00e7ekilmi\u015fti. \u015eimdi ben gururla onlar\u0131 seyrediyorum. Ho\u015fuma gidiyor. Kendi tarihimizi ya\u015f\u0131yoruz. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fc g\u00f6r\u00fcyoruz. Ho\u015fumuza gidiyor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,A\u011fa\u00e7l\u0131 K\u00f6y\u00fc sakinlerinden ve 1973 yap\u0131m\u0131 "Hazreti \u00d6mer'in Adaleti" filminde kendisinin de fig\u00fcranl\u0131k yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Yakup Engin, "\u00c7ok g\u00fczel olur, memnun oluruz. Eskileri hat\u0131rlar\u0131z. Eskiden beri burada film \u00e7ekerler. B\u00fct\u00fcn artistler yaz\u0131n hep buralardayd\u0131. Zeki M\u00fcren, C\u00fcneyt Ark\u0131n, Adnan \u015eenses hep buralardayd\u0131. B\u00fct\u00fcn \u00e7\u00f6l filmleri burada \u00e7evrilirdi" dedi. Toplamda 100 hanenin yer ald\u0131\u011f\u0131 3 k\u00f6yden hafriyat kamyonlar\u0131 ge\u00e7iyor, y\u0131lk\u0131 atlar\u0131 otluyor.\r\n\r\n,\u00d6te yandan teklifle ilgili olarak \u0130BB Planlama M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn de\u011ferlendirmesinde ise \u015f\u00f6yle denildi: \u201cFilm platosu yap\u0131labilmesine ili\u015fkin haz\u0131rlanan plan tadili teklifinde, film platosu kurulabilecek alanlar belirlenmedi\u011finden; s\u00f6z konusu teklifin uygun g\u00f6r\u00fclmesi halinde, teklif plan no