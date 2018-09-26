Bu açıklamayı kimse beklemiyordu! 'Deprem...'

Dr. O\u011fuz G\u00fcndo\u011fdu, Marmara ve Akdeniz\u2019deki son depremlerle ilgili ortada endi\u015fe edecek bir geli\u015fme bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi., Marmara B\u00f6lgesi'nde Yalova ve Bursa'daki yer sars\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u0130stanbul'da Silivri a\u00e7\u0131klar\u0131nda 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde kaydedilen depremlerin ard\u0131ndan "Ne oluyor, bir yerde k\u0131r\u0131lma m\u0131 olacak?" diye bakt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Jeofizik Uzman\u0131 O\u011fuz G\u00fcndo\u011fdu, "Depremlerin b\u00fcy\u00fckl\u00fck ve yerlerine bak\u0131nca ben endi\u015feden uzakla\u015ft\u0131m. ,Bunlar, Marmara'daki 1-2 y\u0131ld\u0131r olan aktivitelerinin devam\u0131 niteli\u011finde. \u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fck mikro depremlerin aktivitelerine bak\u0131p da 'Deprem oluyor' diye aya\u011fa f\u0131rlanacak bir \u015fey de\u011fil" dedi.\r\n\r\n,Akdeniz'de son d\u00f6nemde Antalya a\u00e7\u0131klar\u0131nda 4.8 ve 5.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fcklerinde depremler oldu\u011funu kaydeden Dr. O\u011fuz G\u00fcndo\u011fdu, "Onlar\u0131n mekanizma s\u00fczmesi de yap\u0131ld\u0131. Normal faylanma. Ge\u00e7ti gitti. Ancak Akdeniz'deki depremlerin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve say\u0131s\u0131 art\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Dr. O\u011fuz G\u00fcndo\u011fdu, toplant\u0131da Kandilli'de yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda olas\u0131 depremi 8 saniye \u00f6nceden haber veren erken uyar\u0131 sisteminin geli\u015ftirildi\u011fi halde buna hi\u00e7 al\u0131c\u0131 \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Dr. O\u011fuz G\u00fcndo\u011fdu, "\u015eimdiye kadar olmad\u0131 ama u\u00e7aklar\u0131n ini\u015f s\u0131ras\u0131nda depreme yakalanmayaca\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmez. ,8 saniye i\u00e7erisinde ini\u015fe ge\u00e7en u\u00e7a\u011f\u0131 alarm sistemi sayesinde yeniden havaland\u0131rabilirsiniz., \u0130stanbul'daki metrob\u00fcs \u015fof\u00f6rlerine elektrik h\u0131z\u0131nda alarm sistemi ile ula\u015farak saat 80 kilometre olan ara\u00e7 h\u0131zlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrebilirsiniz" ifadelerini kulland\u0131.,.