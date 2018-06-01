Bu acıya polisler bile dayanamadı!

Olay, bug\u00fcn saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda Beyda\u011f Baraj\u0131'nda meydana geldi.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, 80. Y\u0131l A\u015fa\u011f\u0131 Aktepe Ortaokulu 5. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi 11 ya\u015f\u0131ndaki Caner \u00c7am, D.\u00d6. (10) ve S.\u00d6. (9) isimli arkada\u015flar\u0131 ile birlikte serinlemek i\u00e7in Beyda\u011f Baraj\u0131'na gitti.\r\n\r\n,Baraj\u0131n kenar\u0131nda bir s\u00fcre vakit ge\u00e7iren 3 arkada\u015f, daha sonra y\u00fczmek i\u00e7in baraja girdi.\r\n\r\n,3 arkada\u015f beraber y\u00fczd\u00fckleri s\u0131rada, Caner \u00c7am gruptan ayr\u0131larak k\u0131y\u0131dan uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,K\u0131sa bir s\u00fcre sonra \u00c7am, suya bat\u0131p \u00e7\u0131kt\u0131ktan sonra g\u00f6zden kayboldu. \u00c7am geri d\u00f6nmeyince korkan D.\u00d6. ve karde\u015fi S.\u00d6. k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131karak yard\u0131m istemeye gitti. ,\u0130ki \u00e7ocu\u011fun arkada\u015flar\u0131 olan Caner \u00c7am'\u0131n kayboldu\u011funu bildirmesi \u00fczerine, \u00e7evredekiler Beyda\u011f \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ihbarda bulundu.\r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, k\u0131y\u0131dan yapt\u0131klar\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda \u00c7am bulunamad\u0131. ,Bunun \u00fczerine, suda arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yap\u0131lamas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeye \u0130zmir Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Deniz Liman\u0131 \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Su Alt\u0131 Grup Amirli\u011finden 2 dalg\u0131\u00e7 intikal etti.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 15 dakika s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda, \u00c7am'\u0131n cans\u0131z bedeni suya girdi\u011fi noktadan 10 metre ileride bal\u00e7\u0131\u011fa saplanm\u0131\u015f \u015fekilde bulundu.\r\n\r\n,Talihsiz \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedeni, k\u0131y\u0131ya \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131rken, \u00c7am'\u0131n yak\u0131nlar\u0131 olay yerinde sinir krizi ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Savc\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan \u00c7am'\u0131n cenazesi \u0130zmir Adli T\u0131p Kurumu morguna g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, Beyda\u011f Kaymakam\u0131 G\u00fcrkan \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ve CHP'li Beyda\u011f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Vasfi \u015eent\u00fcrk, olay yerine gelerek bilgi ald\u0131.\r\n\r\n,Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,.