Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeğiyle beraber...

Kazada sonra kar\u0131-koca Konya\u2019da ayr\u0131 hastanelerde tedavi g\u00f6r\u00fcyordu. Kazada sol kolu k\u0131r\u0131lan B\u00fcnyamin \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, hasta yata\u011f\u0131ndan kalkarak durumunu merak etti\u011fi hamile e\u015fini g\u00f6rmek i\u00e7in tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastaneye gitti. Burada bir s\u00fcre e\u015fiyle g\u00f6r\u00fc\u015fen B\u00fcnyamin \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, daha sonra hastaneden ayr\u0131ld\u0131. Ziyaret s\u0131ras\u0131nda \u00e7ekilen foto\u011fraf karesinde \u00e7iftin birbirlerinin g\u00f6zlerinin i\u00e7ine bakmas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. \r\nBu arada g\u00f6z\u00fc ya\u015fl\u0131 koca B\u00fcnyamin \u00d6zk\u00f6yl\u00fc'n\u00fcn e\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcnde ihmal oldu\u011funu ileri s\u00fcrerek hastaneden \u015fikayet\u00e7i olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Karaman\u2019da trafik kazas\u0131 sonucu yaralanan 8 ayl\u0131k hamile kad\u0131n tedavisinin ard\u0131ndan taburcu edildikten sonra karn\u0131ndaki bebe\u011fiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti. 25 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 anne ameliyatla karn\u0131ndan al\u0131nan bebe\u011fi kuca\u011f\u0131nda defnedildi.\r\n,Kaza, Kurban Bayram\u0131'n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fc saat 21.00 s\u0131ralar\u0131nda Karaman-Mersin karayolunun 10. kilometresinde meydana gelmi\u015fti. Bayram ziyaretinden d\u00f6nen B\u00fcnyamin \u00d6zk\u00f6yl\u00fc (34) y\u00f6netimindeki 42 J 2513 plakal\u0131 otomobil, s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan \u00e7\u0131karak \u015farampole yuvarland\u0131. Kazada, s\u00fcr\u00fcc\u00fcyle birlikte ara\u00e7ta bulunan 8 ayl\u0131k hamile e\u015fi Tu\u011fba \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, \u00e7ocuklar\u0131 3 ya\u015f\u0131ndaki Ali Berkay ile ilk e\u015finden olan \u00e7ocuklar\u0131 Rukiye (15), Sudenaz (12) ve Huriye Melek (11) yaraland\u0131. Yaral\u0131lar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Burada ilk tedavileri yap\u0131lan s\u00fcr\u00fcc\u00fc B\u00fcnyamin \u00d6zk\u00f6yl\u00fc ile hamile e\u015fi Tu\u011fba \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, Konya\u2019da farkl\u0131 hastanelere sevk edilmi\u015fti.\r\n\r\n,Yak\u0131nlar\u0131 Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morgundan anne ile bebe\u011finin cenazesini yap\u0131lan otopsinin ard\u0131ndan teslim ald\u0131. Konya\u2019n\u0131n \u00c7umra il\u00e7esine getirilen cenazeler, \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Ulu Camii'de k\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zya\u015flar\u0131 aras\u0131nda Merkez Musalla Mezarl\u0131\u011f\u0131nda defnedildi. Bebe\u011fin annesinin kuca\u011f\u0131nda topra\u011fa verilmesi ise yak\u0131nlar\u0131n\u0131n \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc bir kat daha artt\u0131rd\u0131. \r\n\r\n, Burada yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan taburcu edildi\u011fi Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine sevk edilen hamile kad\u0131n yolda hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Doktorlar anne karn\u0131ndaki bebe\u011fi kurtarabilmek i\u00e7in anneyi hemen ameliyata ald\u0131, ancak bebek de kurtar\u0131lamad\u0131. \r\nAnne, bebe\u011fi kuca\u011f\u0131nda defnedildi ,\u00d6nceki g\u00fcn tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc Konya E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinden taburcu edilen Tu\u011fba \u00d6zk\u00f6yl\u00fc (25), Konya\u2019n\u0131n \u00c7umra il\u00e7esindeki evine geldi. Evine geldikten yar\u0131m saat sonra fenala\u015fan \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulansla \u00c7umra Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Gen\u00e7 anne, 8 ayl\u0131k bebe\u011fi kuca\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi!\r\n,G\u00fcn\u00fcn en ac\u0131 haberi Karaman'dan geldi...