Bu adamın nüfuz cüzdanını görenler şaşıp kalıyor

Denizli\u2019de ya\u015fayan U\u00e7ar\u2019\u0131n ba\u015f\u0131ndan ge\u00e7enler Aziz Nesin\u2019in \u00fcnl\u00fc hikayesi \u201cYa\u015far Ne Ya\u015far Ne Ya\u015famaz\u201d\u0131 ak\u0131llara getirdi. U\u00e7ar\u2019\u0131n kimli\u011fini g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamazken, kimli\u011fin do\u011fum tarihi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ay, g\u00fcn ve tarih b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u201c00.00.1949\u201d yaz\u0131yor. ,Bu g\u00fcne kadar hi\u00e7 do\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc yapmad\u0131m. Benim i\u00e7in her g\u00fcn do\u011fum g\u00fcn\u00fc veya her g\u00fcn \u00f6l\u00fcm g\u00fcn\u00fc. Ne yapabilirim. ,Ge\u00e7mi\u015fte hatan\u0131n d\u00fczeltilmesi i\u00e7in gerekli kurumlara ba\u015fvuruda bulundu\u011funu ancak bir sonu\u00e7 alamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren U\u00e7ar, \u201cKimli\u011fimde g\u00fcn ve ay yok 00.00.1949 olarak ge\u00e7iyor kimli\u011fimde do\u011fum tarihim. Resmi dairelerde zaman zaman s\u0131k\u0131nt\u0131lar \u00e7ekiyorum ama bu durumda resmiyette \u201801.07\u2019 do\u011fum g\u00fcn\u00fc kabul ediliyor resmi i\u015flemlerde. \u0130l N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015flerine \u015fimdilerde de\u011fil uzun zaman \u00f6nce ehliyeti al\u0131rken m\u00fcracaat ettik. Orada da b\u00f6yle ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in ayn\u0131 i\u015flemlere devam ettirdiler. Bende yeni bir m\u00fcracaat yapmad\u0131m yani bu \u015fekilde devam ediyor b\u00f6yle\u201d dedi. \r\n\r\n,Do\u011fum tarihindeki hatan\u0131n nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na da de\u011finen U\u00e7ar, her \u015feye ra\u011fmen yinede kimseyi su\u00e7lamamas\u0131 ise dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. Hatan\u0131n d\u00fczeltilmesi i\u00e7in kendisinden istenilenleri anne ve baba ile o d\u00f6nemin muhtar\u0131 \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in yerine getiremedi\u011fini aktaran U\u00e7ar \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \r\n\r\n,Resmi i\u015flemlerin yan\u0131nda en \u00e7ok banka i\u015flemlerinde sorun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yenileyen U\u00e7ar, bankalar\u0131n m\u00fc\u015fteri hizmetlerini arad\u0131\u011f\u0131nda do\u011fum tarihini do\u011frulatamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7o\u011fun zaman telefonlar\u0131n y\u00fcz\u00fcne kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan dert yak\u0131nd\u0131. ,\u201cBu durumun d\u00fczeltilmesi i\u00e7in bundan 20-25 sene \u00f6nce \u0130l N\u00fcfus ve Vatanda\u015fl\u0131k \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u015fvuruda bulundum resmi bir i\u015f yerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in. \u015eahit istendi, ba\u015fka \u015feyler istendi, anne ve babam \u00f6ld\u00fc. Ben nereden bileyim, muhtar\u0131n o g\u00fcnk\u00fc kay\u0131tlar\u0131 \u00e7\u0131karma \u015fans\u0131 yok. \u00d6ylelikle de devam etti geldi yani.\u201d \r\n\r\n,Son olarak esprili bir dille bu durumdan en \u00e7ok \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fu konunun do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlayamamak oldu\u011funu belirten U\u00e7ar, \u201cBu hatan\u0131n nas\u0131l oldu\u011funa gelindi\u011finde ise o g\u00fcn\u00fcn \u015fartlar\u0131nda y\u0131lda 1 defa n\u00fcfus memuru k\u00f6ylere geliyormu\u015f. O y\u0131l do\u011fanlar\u0131n ebeveynleri muhtarl\u0131kta toplan\u0131yormu\u015f. \u015eu bunla ya\u015f\u0131t, bu bunla ya\u015f\u0131t diye masa ba\u015f\u0131nda yaz\u0131l\u0131p gidiliyormu\u015f. Yani \u015fimdili gibi n\u00fcfusu b\u00f6yle ula\u015f\u0131m yok o tarihlerde. Bu sadece bende de\u011fil bir \u00e7ok ki\u015fi de b\u00f6yle. Ger\u00e7ek do\u011fum g\u00fcn\u00fcm\u00fc bilmiyorum. \r\n\r\n,Bankalara alternatif olarak iki do\u011fum tarihi s\u00f6yledi\u011fini kaydeden U\u00e7ar, \u201cBankalarda sorunla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorum. Bankalarda her hangi bir i\u015flemi oldu\u011fu zaman veya \u015fifremi unutuyorum, \u015fifre istiyorum anne k\u0131zl\u0131k soyad\u0131n\u0131n belli harflerini soruyorlar onu cevapland\u0131r\u0131yorum ama do\u011fum tarihinin ay ve g\u00fcn\u00fcn\u00fcn onlar\u0131n sistemine nas\u0131l kay\u0131t oldu\u011funu bilemedi\u011fim i\u00e7in \u201800.00.1949\u2019 diyorum, yanl\u0131\u015f bilgi diyip telefonu kapat\u0131yorlar. Resmiyettekini \u201801.07\u2019ye s\u00f6yl\u00fcyorum hangisini do\u011frulatabiliyorsam o zaman i\u015flem yap\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n,Hal b\u00f6yle olunca da devam edip gidiyor, bundan sonrada san\u0131r\u0131m kalan \u00f6mr\u00fcm herhalde b\u00f6yle olacak\u201d diye konu\u015ftu.,Mehmet U\u00e7ar isimli vatanda\u015f\u0131n kimlikteki do\u011fum tarihi yanl\u0131\u015fl\u0131kla \u201c00.00\u201d yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6mr\u00fc hayat\u0131 boyunca do\u011fum g\u00fcn\u00fc kutlayamad\u0131.