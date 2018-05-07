Bu adaya girmek yasak! Sebebi ise \u00e7ok ilgin\u00e7,D\u00fcnyan\u0131n toplumdan en izole kabilesine ev sahipli\u011fi yapan Sentinel Adas\u0131'na girmek yasak. Sebebi ise \u00e7ok ilgin\u00e7.\r\n,Hint Okyanusu'nda k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck bir adada ya\u015fayan Sentinel Kabilesi y\u00fczy\u0131llard\u0131r modern toplumla ili\u015fki kurmay\u0131 reddediyor.,Kabile bu nedenle medeniyetten izole bir ya\u015fam s\u00fcren tek toplum olarak da biliniyor.Hindistan h\u00fck\u00fcmetinin temas kurmaktan vazge\u00e7ti\u011fi kabile, daha \u00f6nce b\u00f6lgeye girmek isteyen ki\u015filere kar\u015f\u0131 olduk\u00e7a sald\u0131rgan tav\u0131rlar g\u00f6stermi\u015fti.,Hindistan h\u00fck\u00fcmetinin temas kurmaktan vazge\u00e7ti\u011fi kabile, daha \u00f6nce b\u00f6lgeye girmek isteyen ki\u015filere kar\u015f\u0131 olduk\u00e7a sald\u0131rgan tav\u0131rlar g\u00f6stermi\u015fti.,D\u00fcnya'n\u0131n kalan\u0131ndan ve medeniyetten izole bir hayat s\u00fcren kabile ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti.,2006'da iki bal\u0131k\u00e7\u0131y\u0131 adaya fazla yakla\u015ft\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u00f6ld\u00fcren Sentinellilerin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc YouTube'ta yay\u0131nland\u0131.,Videoda kabilenin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri \u00e7eken ekibe kar\u015f\u0131 sald\u0131rgan tav\u0131rlar sergiledi\u011fi g\u00f6zleniyor. Kuzey Sentinel Adas\u0131'nda ya\u015fayan Sentinel kabilesinin yakla\u015f\u0131k 60.000 sene \u00f6nce Afrika'dan Asya'ya g\u00f6\u00e7t\u00fckleri tahmin ediliyor. (NTV)