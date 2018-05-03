Bu besinler 8 saat tok tutuyor!

Lif, protein ve ya\u011f \u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fcn\u00fcn muhte\u015fem bir kombinasyonu olan bu besinler kolesterol\u00fcn\u00fcz\u00fc d\u00fc\u015f\u00fck tutmaya yard\u0131mc\u0131 olurken, ara \u00f6\u011f\u00fcnler i\u00e7in \u00e7ok ideal bir alternatif. A\u00e7l\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bast\u0131rman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olan bu \u00fc\u00e7l\u00fcy\u00fc \u00e7ok fazla kalori i\u00e7erdi\u011fi i\u00e7in az oranda t\u00fcketmeye \u00f6zen g\u00f6stermelisiniz.\r\n\r\n,Bu iki besinden birini t\u00fcketti\u011finiz zaman uzun bir s\u00fcre ba\u015fka bir yemek istemedi\u011finizi fark edeceksiniz. \u00dc\u00e7 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131ndan olu\u015fan bir porsiyonda kolay k\u0131r\u0131lmayan kompleks karbonhidratlardan olu\u015fan yedi gram protein yer al\u0131yor. T\u00fcm bu i\u00e7erikler de ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminizi g\u00fc\u00e7lendirmeye yard\u0131mc\u0131 oluyor.\r\n\r\n,Chia tohumlar\u0131 hayat\u0131m\u0131za son y\u0131llarda girse de art\u0131k bir\u00e7ok ki\u015fi taraf\u0131ndan kullan\u0131l\u0131yor. Ortalama 2 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 chia 139 kalori, 4 gram protein, 9 gram ya\u011f, 12 gr karbonhidrat ve 11 gram lif i\u00e7eriyor. Ayr\u0131ca vitamin ve mineral y\u00f6n\u00fcnden de k\u0131ymetli. Su veya s\u00fct ile birle\u015fti\u011finde \u015fi\u015fen ve jelle\u015fen yap\u0131s\u0131 sayesinde daha uzun s\u00fcre tokluk hissi sa\u011flamaya yard\u0131mc\u0131 oluyor.,Sabah kahvalt\u0131s\u0131nda yumurta t\u00fcketen bireylerin \u00e7ok daha uzun s\u00fcre tok hissetti\u011fini ve diyete uyum s\u00fcrelerinin daha fazla oldu\u011funu kan\u0131tlam\u0131\u015ft\u0131r. 1 ha\u015flanm\u0131\u015f yumurta 70 kaloridir ve 6 gr protein i\u00e7ermesi midede daha uzun kalmas\u0131n\u0131 ve tokluk hissini artt\u0131r\u0131r.,\u00d6\u011f\u00fcnler aras\u0131nda i\u00e7ece\u011finiz 1 bardak ye\u015fil \u00e7ay a\u00e7l\u0131k hissini bast\u0131rman\u0131za yard\u0131mc\u0131 olabilir. \u0130yi bir antioksidan olan ye\u015fil \u00e7ay ayn\u0131 zamanda metabolizmay\u0131 h\u0131zland\u0131rarak g\u00fcn i\u00e7inde daha fazla kalori yakman\u0131z\u0131 sa\u011flar.,Somon, ton, sardunya, uskumru ve ringa gibi ya\u011fl\u0131 bal\u0131klar y\u00fcksek miktarda Omega-3 i\u00e7erdikleri i\u00e7in kolesterol\u00fcn d\u00fc\u015fmesine ve metabolizman\u0131n daha h\u0131zl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na neden oluyor. Ayr\u0131ca Omega-3 metabolizmay\u0131 ya\u011f yakmas\u0131 ya da depolamas\u0131 i\u00e7in direkt etkileyen leptin hormonunun do\u011fru \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na da yard\u0131mc\u0131 oluyor.\r\n\r\n,Her ne kadar i\u00e7erisine un girmesi diyet yapanlar\u0131 korkutsa da i\u00e7eri\u011finde ki su miktar\u0131 midenin doygunluk hissini artt\u0131r\u0131yor. Ba\u015flang\u0131\u00e7 olarak \u00e7orba t\u00fcketirseniz, ana yeme\u011fe ge\u00e7ti\u011finizde beyin k\u0131sa s\u00fcrede 'yeteri kadar yediniz' sinyali vermeye ba\u015fl\u0131yor. B\u00f6ylece a\u015f\u0131r\u0131 t\u00fcketmekten ka\u00e7m\u0131\u015f oluyorsunuz.,Kokusuyla sakinle\u015ftirme \u00f6zelli\u011fine sahip olan nane a\u00e7l\u0131\u011f\u0131 da yok ediyor. \u00c7al\u0131\u015fma odan\u0131zda nane i\u00e7erikli bir mum yakabilir ya da g\u00fcn i\u00e7erisinde ac\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 hissetti\u011finiz zaman ara \u00f6\u011f\u00fcn t\u00fcketmek yerine nane \u00e7ay\u0131 i\u00e7ebilirsiniz.\r\n\r\n,Avokadonun i\u00e7erisinde bulunan tekli do\u011fmam\u0131\u015f ya\u011f, potasyum, E vitamini ve folik asit ki\u015fiyi, di\u011fer besinlere nazaran daha \u00e7abuk doyuruyor ve uzun s\u00fcre tok tutuyor. Doymam\u0131\u015f ya\u011flar\u0131n iyi kayna\u011f\u0131 olan avokadonun ayn\u0131 zamanda lif i\u00e7eri\u011fi de y\u00fcksektir. 1 adet avokado yakla\u015f\u0131k 12-13 gram lif i\u00e7eriyor ve bu g\u00fcnl\u00fck ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131n yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lamaya yetiyor. Yar\u0131m avokadonun bir tatl\u0131 ka\u015f\u0131\u011f\u0131 ya\u011f yerine ge\u00e7ti\u011fini unutmadan t\u00fcketmekte fayda var.,Sabah kahvalt\u0131da t\u00fcketti\u011finiz yulaf ezmeleri bu kahvalt\u0131n\u0131n kaburgalar\u0131n\u0131za yap\u0131\u015fmas\u0131na neden oluyor. \u00dcstelik \u00fczerine s\u00fct eklemeden bile d\u00f6rt ile yedi gram aras\u0131 protein i\u00e7ermesi bir hayli \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131! S\u00fct ile birlikte t\u00fcketildi\u011finde ekstra enerji sa\u011flayan bu besinin bir\u00e7ok farkl\u0131 faydas\u0131 bulunuyor.,Bu besinler 8 saat tok tutuyor!,Bu besinleri kullanmak i\u015ftah kontrol\u00fcn\u00fcz\u00fc ve formunuzu daha iyi kontrol etmeninizi sa\u011flayacakt\u0131r. \u0130\u015fte t\u00fcketildi\u011finde uzun s\u00fcre tok tutarak zay\u0131flatan besinler...