Bu besinler göz rengini değiştiriyor

Yiyeceklerin g\u00f6z rengini de\u011fi\u015ftirme \u00fczerine etkileri oldu\u011funu biliyor muydunuz? \u0130\u015fte g\u00f6z rengini de\u011fi\u015ftiren o yiyecekler...,60 g\u00fcn i\u00e7erisinde birtak\u0131m sa\u011fl\u0131kl\u0131 yiyecekler ve i\u00e7eceklerle g\u00f6z renginizi de\u011fi\u015ftirebilece\u011finizi biliyor muydunuz? ,\u00d6rne\u011fin, ay\u0131\u00fcz\u00fcm\u00fc \u00e7ay\u0131n\u0131n g\u00f6ze farkl\u0131 renk ve g\u00f6zbebe\u011fi boyutu de\u011fi\u015fikli\u011fi yapt\u0131\u011f\u0131 iddia ediliyor. ,Ayr\u0131ca g\u00f6z kaslar\u0131n\u0131 gev\u015feten bu \u00e7ay\u0131n ayn\u0131 zamanda do\u011fal bir antiseptik oldu\u011fu i\u00e7in idrar yolu enfeksiyonlar\u0131 ve deri hastal\u0131klar\u0131 tedavisinde de yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu belirtiliyor...,D\u00fczenli olarak organik bal t\u00fcketmenin g\u00f6zlere daha a\u00e7\u0131k ve do\u011fal bir renk kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.,Ayr\u0131ca bal\u0131n sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan ba\u015fka faydalar\u0131 da oldu\u011funu belirten bilim insanlar\u0131, bal\u0131n v\u00fccutta refl\u00fcy\u00fc azaltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve enfeksiyonlarla sava\u015fma da b\u00fcy\u00fck bir rol oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. ,Ispanak i\u00e7erisindeki y\u00fcksek demir i\u00e7eri\u011fiyle g\u00f6zlerinizin daha parlak ve gen\u00e7 g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc olmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Ispana\u011f\u0131n \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011funu dile getiren uzmanlar kanser, ast\u0131m, y\u00fcksek kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 \u00f6nlemede de de\u011ferli bir yiyecek oldu\u011funu vurguluyor. ,Bir di\u011fer faydas\u0131 ise; kemikleri g\u00fc\u00e7lendiriyor, sa\u011fl\u0131kl\u0131 sa\u00e7 ve cilt g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc...,Bal\u0131k yemek g\u00f6z renginin g\u00fcc\u00fcn\u00fc art\u0131rabilir ve bal\u0131\u011f\u0131 diyetinize devaml\u0131 olarak eklerseniz bu kal\u0131c\u0131 olabilir. Ayr\u0131ca bal\u0131kta bulunan kalsiyum t\u00fcm v\u00fccudunu formda \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. ,D\u00fczenli olarak papatya \u00e7ay\u0131 i\u00e7mek stresi azalt\u0131r ayn\u0131 zamanda g\u00f6zlere daha s\u0131cak bir renk tonu verir. Ayr\u0131ca \u00e7ay mide rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131r, do\u011fal sakinle\u015ftirici ve yat\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131d\u0131r.,Zeytinya\u011f\u0131 en sa\u011fl\u0131kl\u0131 yiyeceklerden biri olmas\u0131yla \u00fcnl\u00fcd\u00fcr, pek \u00e7ok sa\u011fl\u0131k faydas\u0131 vard\u0131r ama \u00e7o\u011fu insan\u0131n bilmedi\u011fi \u015fey zeytin ya\u011f\u0131n\u0131n da g\u00f6z rengi de\u011fi\u015fikli\u011fi yapabilmesi... \r\n,D\u00fczenli so\u011fan t\u00fcketimi g\u00f6z renginde hafif bir de\u011fi\u015fiklik yapar. Ayr\u0131ca, depresyon ve uykusuzluk sorunlar\u0131 i\u00e7in de iyi bir \u00e7\u00f6z\u00fcm oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,Her g\u00fcn f\u0131nd\u0131k yerseniz g\u00f6z renginizde bir ayd\u0131nlatma olu\u015fturabilirsiniz. F\u0131nd\u0131k \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131 g\u0131dalardan biri olmas\u0131na ra\u011fmen a\u015f\u0131r\u0131 t\u00fcketmek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ters bir etki yapabilir. Et yemek g\u00f6zdeki iris rengini de\u011fi\u015ftirmede olduk\u00e7a etkindir. \u00c7inko ve magnezyum gibi minerallerin bunda etkisi y\u00fcksek. \r\n\r\nSay\u0131s\u0131z faydalar\u0131 olan zencefil d\u00fczenli olarak t\u00fcketildi\u011finde g\u00f6z rengi de\u011fi\u015fikli\u011fi yapabiliyor. Ast\u0131m semptomlar\u0131n\u0131 kontrol eder, karaci\u011ferin iyile\u015fmesine yard\u0131mc\u0131 olur ve ayn\u0131 zamanda so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ve gripten korunmada da olduk\u00e7a etkin.