Bu bıçağın özelliği sır gibi saklanıyor!

Bu b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n \u00f6zelli\u011fi s\u0131r gibi saklan\u0131yor!\r\n,Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesi, Sivas'ta bir do\u00e7ent ve 2 b\u0131\u00e7ak ustas\u0131 taraf\u0131ndan geli\u015ftirilerek, \u00e7eli\u011fi 10 kat g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f karbon b\u0131\u00e7aklar yo\u011fun talep g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Demiri bile kesiyor... Kurban bayram\u0131 \u00f6ncesi talepler patlad\u0131.,Yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada bor elementini de kullanan Kumruo\u011flu ve G\u00f6lebatmaz karde\u015fler, 9 bile\u015fimli bir kar\u0131\u015f\u0131m haz\u0131rlad\u0131. Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 d\u00f6vme tekni\u011fini ile g\u00fc\u00e7lendiren ekip b\u0131\u00e7ak \u00e7eli\u011fini normalden 10 kat daha fazla g\u00fc\u00e7lendirmeyi ba\u015fard\u0131.\r\n\r\n,Sertle\u015ftirdikleri \u00e7eli\u011fi Sivas b\u0131\u00e7a\u011f\u0131nda uygulayan ekip bu b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n \u00e7ivi kesmesini de sa\u011flad\u0131. \u00d6zelli\u011fiyle dilden dile dola\u015fan karbon b\u0131\u00e7a\u011fa her ge\u00e7en g\u00fcn talep artarken Kurban Bayram\u0131'n\u0131n da g\u00f6zdesi oldu. Sipari\u015fleri yeti\u015ftirmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7eken ekip, bir karbon b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 yap\u0131l\u0131\u015f \u00f6zelliklerine g\u00f6re 500 ila bin TL aras\u0131nda sat\u0131yor.\r\n\r\n,Yapt\u0131klar\u0131 b\u0131\u00e7a\u011f\u0131n 9 bile\u015fenden olu\u015ftu\u011funu ve bu bile\u015fenlerden 8 tanesini s\u0131r olarak saklad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten \u0130smail G\u00f6lebatmaz \u015funlar\u0131 kaydetti: "B\u0131\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz, b\u0131\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131ktan sonra sert bir yere de\u011fiyor ve deforme oluyor. Bizde k\u0131r\u0131lganl\u0131\u011f\u0131 ve deforme olay\u0131n\u0131 daha aza d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in b\u00f6yle bir b\u0131\u00e7ak yapt\u0131k. \u00c7elik olarak karbon \u00e7eli\u011fi kulland\u0131k, i\u00e7erisine bizim kendi bile\u015fenimiz olan 9 kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 katt\u0131k. Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 d\u00f6v\u00fcyoruz, yo\u011furuyoruz ve kendi modellerimizi ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Bu kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n ba\u015fl\u0131ca ana maddemiz bor madenidir. Geriye kalan 8 tane kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z madde bizde gizlidir. B\u0131\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yaparken katt\u0131\u011f\u0131m\u0131z malzemeleri kimseye s\u00f6ylemiyoruz.",Cumhuriyet \u00dcniversitesi M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi Metalurji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Do\u00e7. Dr. Levent Cenk Kumruo\u011flu, Sivas'ta y\u0131llard\u0131r b\u0131\u00e7ak ustal\u0131\u011f\u0131 yapan \u0130smail ve \u0130brahim G\u00f6lebatmaz karde\u015fler ile y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc bir proje neticesinde \u00e7eli\u011fi 10 kat g\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f karbon b\u0131\u00e7ak \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131.,.