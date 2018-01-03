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Bu buzağı tam 1 milyon dolar!
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Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
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