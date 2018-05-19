Bu çiçeği koparana 48 bin 600 lira ceza

Afyonkarahisar\u2019\u0131n Kirsa Vadisi'nde "Ay\u0131 G\u00fcl\u00fc" ve "K\u0131z\u0131l Lale" olarak adland\u0131r\u0131lan, koruma alt\u0131ndaki "Paeonia Officinalis" \u00e7i\u00e7e\u011fini koparanlar 48 bin 600 lira cezaza mahk\u00fbm ediliyor.,Halk aras\u0131nda "Ay\u0131 G\u00fcl\u00fc" ya da "K\u0131z\u0131l Lale" olarak bilinen, d\u00fc\u011f\u00fcn \u00e7i\u00e7e\u011figiller familyas\u0131na ait \u015fakay\u0131klar, T\u00fcrkiye'de koruma alt\u0131nda tutuluyor.\r\n\r\n,K\u0131z\u0131l\u00f6ren il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fclyaz\u0131 k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisindeki Kirsa Vadisi'nde iki b\u00f6l\u00fcm halindeki yakla\u015f\u0131k 10 bin metrekare alanda a\u00e7an ve lokal k\u00fcmele\u015fen k\u0131rm\u0131z\u0131 \u015fakay\u0131klar, her y\u0131l may\u0131s ay\u0131ndan hazirana kadar b\u00f6lgede g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor.\r\n\r\nDo\u011fa Koruma ve Milli Parklar 5. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nevzat Al\u011fan, b\u00f6lgedeki biyo\u00e7e\u015fitlili\u011fin takibine ve izlenmesine b\u00fcy\u00fck \u00f6nem verdiklerini belirtti.\r\n\r\n,Biyo\u00e7e\u015fitlilik konusunda Afyon Kocatepe \u00dcniversitesi (AK\u00dc) ile ortak \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctt\u00fcklerini anlatan Al\u011fan, "Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar neticesinde de endemik olan t\u00fcrlerin korunmas\u0131 i\u00e7in b\u00f6lgeye has \u00f6zel koruma stat\u00fcs\u00fc uygulanmaktad\u0131r. B\u00f6lgedeki bitki t\u00fcrlerinin \u00e7o\u011falmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in kameralarla ve foto kapanlarla takibini yap\u0131yoruz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Al\u011fan, Kirsa Vadisi'ndeki \u015fakay\u0131klar\u0131n 10 bin metrekarelik alanda iki par\u00e7a halinde k\u00fcmele\u015fti\u011fini vurgulad\u0131. \r\nDo\u011fa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin b\u00f6lgedeki k\u0131rm\u0131z\u0131 \u015fakay\u0131klar\u0131 koruma alt\u0131nda tuttu\u011funa i\u015faret eden Al\u011fan, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \r\n"Bu endemik t\u00fcr\u00fcn bir tanesinin kopar\u0131lmas\u0131 dahi b\u00fcy\u00fck rakamlarda cezalara sebep olmaktad\u0131r. \u015eu andaki ceza tutar\u0131 48 bin 600 lira. Buras\u0131 sadece gezilmesi ve g\u00f6zlenmesi a\u00e7\u0131s\u0131ndan g\u00fczel bir ortamd\u0131r. O k\u0131rm\u0131z\u0131 renkli \u015fakay\u0131klar\u0131n g\u00f6rsel \u015f\u00f6leni do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 i\u00e7in ger\u00e7ekten m\u00fckemmel bir alan. \u015eakay\u0131klar\u0131n kopar\u0131lmas\u0131 ve g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesi yasakt\u0131r. Bizim ekiplerimiz de g\u00f6rmek isteyen herkese yard\u0131mc\u0131 olabilir."\r\n\r\n"K\u0131z\u0131l Lale Vadisi" projesi haz\u0131rland\u0131\r\n\r\nK\u0131z\u0131l\u00f6ren Kaymakam\u0131 Adem Can da vadinin "K\u0131z\u0131l Lale" nin nadir g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek, "K\u0131z\u0131l lalelerin bu aylarda \u00e7i\u00e7ek a\u00e7mas\u0131 ger\u00e7ekten g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor. B\u00f6lgemiz Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor. Kopar\u0131lmas\u0131 ve b\u00f6lgeden g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesi yasak. Biz de ilerleyen zamanlarda buradaki k\u0131z\u0131l lale alan\u0131n\u0131 do\u011fa turizmine kazand\u0131rmak i\u00e7in projeler haz\u0131rl\u0131yoruz. 'K\u0131z\u0131l Lale Vadisi' ismiyle \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda burada do\u011fa foto\u011fraf\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere, fakl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z olacak." diye konu\u015ftu.