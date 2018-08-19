Bu da en küçük kurbanlık

Bu minik dana Alibeyk\u00f6y kurban pazar\u0131n\u0131n maskotu oldu...,Ama onu di\u011ferlerinden ay\u0131ran minik olmas\u0131ndan \u00f6te trajikomik durumu.,Ey\u00fcpsultan'da bulunan \u0130BB Alibeyk\u00f6y Kurban Sat\u0131\u015f ve Kesim Merkezi'ne kurbanl\u0131k almak i\u00e7in gelen vatanda\u015flar minik danay\u0131 g\u00f6r\u00fcnce \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. 3 ya\u015f\u0131ndaki \u2018Kaplan\u2019 isimli dana, di\u011fer danalardan ya\u015f olarak b\u00fcy\u00fck olmas\u0131na ra\u011fmen boy olarak k\u00fc\u00e7\u00fck g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Kaplan isimli danan\u0131n di\u011ferlerinden boy olarak farkl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6ren vatanda\u015flar yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi. Danas\u0131na olan ilgiden memnun olan Cumali Y\u0131lmaz, danas\u0131n\u0131n annesi \u00f6l\u00fcnce b\u00fcy\u00fcmesinin durdu\u011funu s\u00f6yledi. 150 kiloluk mini dana Kaplan, 6 bin 500 liradan al\u0131c\u0131s\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n\r\n,\u0130BB Kurban Alanlar\u0131 Genel Koordinat\u00f6r\u00fc Adem Balyedi ise en b\u00fcy\u00fck ve en k\u00fc\u00e7\u00fck kurbanl\u0131klar\u0131 tan\u0131tarak, "150 kiloluk kurbanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z 3 ya\u015f\u0131nda. Bu da 2 ya\u015f\u0131nda ve 1 ton 150 kilo. Asl\u0131nda ufak olan di\u011ferinin abisi. Kurban olmas\u0131nda herhangi bir sak\u0131nca yok" diye konu\u015ftu.\r\n,\u2018Kaplan\u2019 isimli minik danan\u0131n annesi vefat etti\u011fi i\u00e7in k\u00fc\u00e7\u00fck kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen sahibi Cumali Y\u0131lmaz, \u201cAnnesi vefat etti. Yetim kald\u0131\u011f\u0131ndan b\u00f6yle k\u00fc\u00e7\u00fck kald\u0131. \u0130smi de Kaplan. Buna 6 bin 500 TL istiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Kendisi pazar\u0131n en k\u00fc\u00e7\u00fck danas\u0131 iken, abisi pazar\u0131n en b\u00fcy\u00fck danas\u0131 oldu.,2 ya\u015f\u0131ndaki Pa\u015fa isimli danan\u0131n sahibi Din\u00e7er Tatar ise "Pa\u015fa 1 ton 150 kilo. Arkada\u015f 'bunun annesi \u00f6lm\u00fc\u015f' diyor ben de 'babas\u0131 bakmam\u0131\u015f' diyorum ona. Pa\u015fa'y\u0131 eski bir m\u00fc\u015fterime 25 bine satt\u0131k\u201d dedi. \r\n\r\n