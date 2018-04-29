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Bu diyetle 4 haftada 4 kilo vermek mümkün

Bu diyetle 4 haftada 4 kilo vermek mümkün
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Sağlıklı zayıflama sürecinde en önemli konu öğünlerdeki besin çeşitliliği ve zevkli yemeklerin günlük menüde yer almasıdır. Gün boyu yeme miktarını azaltan kişi için çeşitlilik, farklı lezzetler zayıflama sürecinde sevilen herhangi bir yiyeceğe karşı aşırı özlemi önler. Ve öğünlerde farklı yemekler yiyeceğini bilmek zayıflama sürecindeki kişi için içsel motivasyonun da önemli bir kaynağıdır. Haftanın belirli günlerinde simit, makarna, lahmacun ve hamburger gibi sevilen yiyeceklerden yiyip, diğer günlerde dengeleme planı yaparak, diyet depresyonuna girmeden haftada 1 kg vermek mümkün.

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