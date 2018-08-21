Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

K\u00fctahya\u2019da ak\u015fam saatlerine do\u011fru etkili olan f\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki kuvvetli dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi. ,Dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131na haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan vatanda\u015flar ise zor anlar ya\u015fad\u0131. ,F\u0131nd\u0131k b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 baz\u0131 b\u00f6lgeler beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,10 dakika kadar etkili olan dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 daha sonra yerini ya\u011fmura b\u0131rakt\u0131 ve bir \u00e7ok noktada su birikintileri meydana geldi.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar sabah saatlerinde g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015foke oldu.,A\u011fustos ay\u0131nda olmam\u0131za ra\u011fmen her yer beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,\u0130\u015fte o kareler...,.