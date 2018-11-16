Bu fotoğraflar Türkiye'den! Her yer bir anda beyaza büründü...

D\u00fc\u015fen hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ile T\u00fcrkiye'nin bir \u00e7ok \u015fehrinden kar haberleri geldi. Her yer beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Erciyes Da\u011f\u0131'nda gece saatlerinden itibaren ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, ya\u011f\u0131\u015fla beraber ortaya \u00e7\u0131kan e\u015fsiz manzara havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,T\u00fcrkiye'nin \u00f6nemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Da\u011f\u0131'nda gece saatlerinden itibaren kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. ,Kayak Antren\u00f6r\u00fc Veysel De\u011firmenci de, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131yla beraber \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, karla oynad\u0131. \r\n,\u00d6te yandan kent merkezinde de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hafif d\u00fczeyde etkisini g\u00f6steriyor. \r\n,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla beraber kara yollar\u0131 ekipleri yollarda \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131rken, jandarma arama kurtarma timleri de devriyelerini art\u0131rd\u0131. ,Ya\u011fan kar ile beraber Erciyes Da\u011f\u0131'nda da e\u015fsiz manzara ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Tad\u0131na doyum olmayan manzara, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 taraf\u0131ndan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,B\u00f6lgede ikamet eden vatanda\u015flardan Yusuf B\u00f6c\u00fco\u011flu ya\u011f\u0131\u015f\u0131n sabah erken saatlerde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 1600 ile 2200 rak\u0131mlar\u0131 aras\u0131nda etkili oldu. Kar toprak \u00fczerinde yer yer yakla\u015f\u0131k 5 santimetreye kadar ula\u015ft\u0131. Bu y\u00f6remiz i\u00e7in mevsimin ilk kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131" diye konu\u015ftu. \r\nY\u00fcksek kesimlerde hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 2 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc de \u00f6\u011frenildi. \r\n,Mersin\u2019in Erdemli il\u00e7esinin y\u00fcksek kesimlerine mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Toroslar\u0131n ete\u011fi, il\u00e7enin y\u00fcksek kesimlerinde G\u00f6ktepe, Evdilek, Uzunkuyu ve Toros yaylalar\u0131nda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oldu. \r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya\u2019ya mevsimin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. \r\nT\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nemli turizm merkezlerinden Kapadokya b\u00f6lgesine k\u0131\u015f d\u00f6neminin ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131. Sabah\u0131n erken saatlerinde ba\u015flayan ve aral\u0131klarla devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda peribacalar\u0131 g\u00fczellikleriyle ziyaret\u00e7ilerini kendine hayran b\u0131rakt\u0131. ,U\u00e7hisar\u2019da turizm i\u015fletmecili\u011fi yapan Mustafa Zuhal, \u201cKapadokya\u2019da mevsimin ilk kar\u0131n\u0131n ya\u011fmas\u0131 Uzakdo\u011fulu turistleri \u00e7ok mutlu etti. Oralarda kar g\u00f6rmedikleri i\u00e7in buralarda g\u00fczel bir manzara e\u015fli\u011finde b\u00f6lgeyi geziyorlar. \r\n,Ke\u015fke daha \u00e7ok kar ya\u011fsa da kartopu oynayabilseler\u201d dedi. Bir ba\u015fka turizm i\u015fletmecisi ise Kapadokya b\u00f6lgesinin d\u00f6rt mevsim farkl\u0131 g\u00fczellikler ile turistleri kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederken bu mevsimde de beyazlar e\u015fli\u011finde turistleri kar\u015f\u0131l\u0131yor diye konu\u015ftu. ,Nev\u015fehir\u2019de sabah saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, yery\u00fcz\u00fcn\u00fcn en ilgin\u00e7 yer olu\u015fumlar\u0131ndan biri olarak da bilinen peribacalar\u0131na ayr\u0131 bir g\u00fczellik katt\u0131. Peribacalar\u0131n\u0131n kar alt\u0131ndaki hali kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu. ,\u015e\u0131rnak'\u0131n Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esinde 2 g\u00fcnd\u00fcr etkili olan ya\u011fmurun yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan il\u00e7e merkezi beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Y\u00f6re halk\u0131 bu y\u0131l kar\u0131n erken ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, sonbahar\u0131 ya\u015fayamadan k\u0131\u015f\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerini s\u00f6yledi. ,Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esindeki \u015fiddetli ya\u011fmur, d\u00fcn ak\u015famdan itibaren yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131. Karla birlikte il\u00e7e beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,\u0130l\u00e7e merkezi beyaz \u00f6rt\u00fcye b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, y\u00fcksek kesimlerde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 25 santimetreye kadar ula\u015ft\u0131. ,Kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin olu\u015ftu\u011fu Beyt\u00fc\u015f\u015febap il\u00e7esinde y\u00fcksek kesimler tamamen kar alt\u0131nda kal\u0131rken, al\u00e7ak kesimlerde ise ya\u011fmur etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n,Erzincan\u2019da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 ula\u015f\u0131ma kapanan k\u00f6y yollar\u0131, Erzincan \u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekiplerince a\u00e7\u0131l\u0131yor. ,Erzincan'\u0131n \u00dcz\u00fcml\u00fc il\u00e7esine yakla\u015f\u0131k 30 kilometre uzakl\u0131kta bulunan k\u00f6y yollar\u0131 gece saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,.,Erzincan \u0130l \u00d6zel \u0130daresi ekipleri kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle merkezde 2, \u00c7ay\u0131rl\u0131'da 2, \u00dcz\u00fcml\u00fc'de 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye il\u00e7esinde 20 olmak \u00fczere ula\u015f\u0131ma kapanan toplam 33 k\u00f6y yolundaki karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fma