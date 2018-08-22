Bu fotoğrafları daha önce hiç görmediniz!

AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan Haber Kameramanlar\u0131 Derne\u011fi'nin bowling turnuvasi \u00f6d\u00fcl t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131. (3 Mar 2002)\r\n\r\n,Tuzla Sad\u0131ko\u011flu Tersanesi'nde Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m konu\u015fma yapt\u0131. (19 Nisan 2003)\r\n\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan, Gemi Trafik Denetleme Dairesini ziyaret etti. (1 Temmuz 2003)\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m Ak Parti Siirt Kad\u0131n kollar\u0131n\u0131n kongresine kat\u0131ld\u0131. (15 Mart 2008)\r\n\r\n,T\u00f6renin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, kabin g\u00f6revlilerinin zor bir i\u015f yapt\u0131klar\u0131n\u0131, kendisi de hizmet sekt\u00f6r\u00fcnden geldi\u011fi i\u00e7in bunu \u00e7ok iyi anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\r\n\r\n,23 Haziran 1998 Mhp Genel Ba\u015fkani Devlet Bah\u00e7eli \u0130zmir'de.,4 Ekim 1987 Milliyet\u00e7i \u00c7al\u0131\u015fma Partisi 2. Ola\u011fan\u00fcst\u00fc Kurultay\u0131 yap\u0131ld\u0131. Kurultayda, siyasi yasa\u011f\u0131 sona eren Alparslan T\u00fcrke\u015f, genel ba\u015fkan olarak se\u00e7ildi.,23 Kas\u0131m 1997 Milliyet\u00e7i Hareket Partis'inin yap\u0131lan 5. kurultay\u0131nda genel ba\u015fkanl\u0131\u011fa Devlet Bah\u00e7eli se\u00e7ildi.,7 May\u0131s 2003 MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli makam\u0131nda.,2 May\u0131s 1999 TBMM'de milletvekilleri yemin ederek g\u00f6revlerine ba\u015flad\u0131.,28 Ekim 2002 Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ayd\u0131n istasyon Meydan\u0131'nda yakla\u015f\u0131k on bin ki\u015fiye seslendi.,16 Kas\u0131m 2003\r\n\r\nT\u00fcrkiye tarihinin en \u00f6nemli ter\u00f6r eylemleriyle sars\u0131ld\u0131. \u0130stanbul\u2019da e\u015f zamanl\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen ter\u00f6r eylemlerinde Beyo\u011flu B\u00fcy\u00fck Hendek ile Kuledibi caddelerinin bulu\u015ftu\u011fu yerde bulunan Neve \u015ealom Sinagogu'na da intihar sald\u0131r\u0131s\u0131 d\u00fczenlendi. Bomba y\u00fckl\u00fc ara\u00e7larla yap\u0131lan sald\u0131r\u0131larda toplam 25 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, y\u00fczlerce ki\u015fi yaraland\u0131. Ba\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan beraberinde \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Abd\u00fclkadir Aksu ile olay yerinde incelemelerde bulundu.,23 A\u011fustos 2004\r\n\r\nBa\u015fbakan Erdo\u011fan, STV Ankara Temsilcisi Haluk \u00d6rg\u00fcn'\u00fcn o\u011flu \u0130hsan'\u0131n S\u00f6\u011f\u00fct\u00f6z\u00fc Sakl\u0131bah\u00e7e'deki s\u00fcnnet d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcne kat\u0131ld\u0131. Erdo\u011fan, saat 22.00'yi g\u00f6sterdi\u011finde \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Abd\u00fclkadir Aksu'yla birlikte Sakl\u0131bah\u00e7e'nin bek\u00e7i kul\u00fcbesine ge\u00e7erek Atina Olimpiyatlar\u0131'nda 5000 metrede ko\u015fan milli atlet Elvan Abeylegesse'yi televizyondan izledi.,1 Ocak 1995\r\n\r\n\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, belediyenin yeni ald\u0131\u011f\u0131 \u0130ETT Otob\u00fcslerini kulland\u0131.,1 Haziran 2003\r\n\r\nBa\u015fbakan Recep Tayyip Erdo\u011fan, Siirtliler Gecesine kat\u0131ld\u0131. E\u015fi Emine Erdo\u011fan ve o\u011flu Bilal Erdo\u011fan ile geceye gelen Erdo\u011fan, bir ara piste gelerek halay da \u00e7ekti.,\u0130BB Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hali\u00e7'in temizli\u011fiyle birlikte incelemelerde bulunurken hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Tansu \u00c7iller\r\n\r\n,Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m (20 A\u011fu 2002)\r\n\r\n,CHP Lideri K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve ailesi\r\n\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zal, 22 \u015eubat 1990'da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir a\u00e7\u0131l\u0131\u015fta e\u011flence merkezinde yer alan baz\u0131 oyuncaklar\u0131 denemi\u015fti.\r\n\r\n,Refah Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Necmettin Erbakan, 1998 yerel se\u00e7imleri \u00e7er\u00e7evesinde \u0130stanbul'da miting yapt\u0131 ve il\u00e7e ba\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 ziyaret etti. (1 Mar 1989)\r\n\r\n,K\u0131\u015f-92 Tatbikat\u0131n\u0131 Cumhurba\u015fkan\u0131 \u00d6zal, Ba\u015fbakan Demirel ve Ba\u015fbakan Yrd Erdal \u0130n\u00f6n\u00fc birlikte izledi (28 \u015eubat 1992)\r\n\r\n,S\u00fcleyman Demirel & Nazmiye Demirel gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131\r\n\r\n,DYP Genel Ba\u015fkan\u0131 Tansu \u00c7iller ve \u0130ktisadi Kalk\u0131nma Vakf\u0131 (\u0130KV) Ba\u015fkan\u0131 Meral Gezgin Eri\u015f, DYP \u0130stanbul \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda biraraya gelerek bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. (18 Haz 2002)\r\n\r\n,Suikast giri\u015fimi sonras\u0131 Ba\u015fbakan Turgut \u00d6zal ve e\u015fi Semra \u00d6zal g\u00fcvenlik kordonunda - 1988\r\n\r\n,DYP Genel Ba\u015fkan\u0131 Tansu \u00c7iller, \u0130stanbul'un Ey\u00fcp semtini ve Ey\u00fcp Sultan T\u00fcrbesi'ni ziyaret etti. \u00c7iller, esnafla da bir araya geldi. (1 Nis 2002)\r\n\r\n,B\u00fclent Ecevit h\u00fck\u00fcmetin manevi \u015fahsiyetine hakaret etti\u011fi gerek\u00e7esiyle ifade verdi - 21 Haziran 1975\r\n\r\n,Turgut \u00d6zal, Semra \u00d6z