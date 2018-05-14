Bu gıdalar ağrıyı artırıyor!

D\u00fcnya Fibromiyalji G\u00fcn\u00fc nedeniyle \u00f6nemli bilgiler veren Prof. Dr. Ay\u015feg\u00fcl Ketenci, v\u00fccutta a\u011fr\u0131n\u0131n artmas\u0131na sebep olan g\u0131dalar\u0131 s\u0131ralad\u0131. Peki a\u011fr\u0131lar\u0131 azaltan g\u0131dalar hangileri? \u0130\u015fte Ketenci'den \u00e7arp\u0131c\u0131 bilgiler...\r\n,Fibromiyalji hastalar\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck zorlu\u011fu yak\u0131nmalar\u0131n\u0131n ger\u00e7ek oldu\u011funu \u00e7evrelerine anlatamamak.,Tetkik ve tahlillerle kendini belli etmeyen bu hastal\u0131k ile ilgili bilin\u00e7lenmenin artmas\u0131 gerekti\u011fini belirten uzmanlar, hastalar\u0131n ya\u015fam bi\u00e7imi ve t\u00fcketilen g\u0131dalarla ilgili d\u00fczenlemeler sayesinde daha rahat bir hayat s\u00fcrd\u00fcklerini belirtiyor. Buna g\u00f6re kimi g\u0131dalar a\u011fr\u0131lar\u0131n \u015fiddetini art\u0131r\u0131rken kimi g\u0131dalar ise azalt\u0131yor. \u0130\u015fte uzmanlardan \u00f6nemli bilgiler\u2026,T\u00fcrkiye Fiziksel T\u0131p ve Rehabilitasyon Derne\u011fi, D\u00fcnya Fibromiyalji G\u00fcn\u00fc nedeniyle bu konuda fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131 art\u0131rmak i\u00e7in \u0130stanbul\u2019da bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 d\u00fczenledi. Toplant\u0131ya T\u00fcrkiye Fiziksel T\u0131p ve Rehabilitasyon Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ay\u015feg\u00fcl Ketenci, T\u00fcrkiye Fiziksel T\u0131p ve Rehabilitasyon Derne\u011fi \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Dil\u015fad Sindel ve T\u00fcrkiye Fiziksel T\u0131p ve Rehabilitasyon Derne\u011fi Genel Sekreteri Prof. Dr. Deniz Evcik kat\u0131ld\u0131. Toplant\u0131da fibromiyalji hastal\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda bilgiler payla\u015f\u0131l\u0131.,Toplant\u0131da \u00f6nemli veriler payla\u015fan Prof. Dr. Ay\u015feg\u00fcl Ketenci, Fibromiyalji Sendromu\u2019nu (FMS), yayg\u0131n kas a\u011fr\u0131lar\u0131 ve v\u00fccudun bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde a\u015f\u0131r\u0131 hassasiyetle seyreden kronik bir a\u011fr\u0131 sendromu olarak tan\u0131mlarken, fibromiyalji\u2019nin sadece T\u00fcrkiye\u2019de de\u011fil, d\u00fcnyada hastalar, toplum ve hekimler aras\u0131nda \u00e7ok net bilinmeyen bir hastal\u0131k oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Fibromiyaljide beslenmenin \u00f6nemine de\u011finen Prof. Dr. Ketenci, \u201d\u00d6zellikle \u00f6demi \u00e7\u00f6zen, ba\u011f\u0131rsak bakterileri i\u00e7in olumlu etki yapan kuruyemi\u015fleri \u00f6neriyoruz; ceviz, badem ve f\u0131nd\u0131k gibi. Yiyecekler aras\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 meyveleri; \u00e7ilek, kiraz gibi g\u0131dalar\u0131 \u00f6neriyoruz. Beraberinde \u0131spanak ve lahana \u00f6nerdi\u011fimiz g\u0131dalar aras\u0131nda. Karpuz da olumlu etki yapan g\u0131dalar\u0131n aras\u0131nda. Ama cips, katk\u0131 maddeli g\u0131dalar, k\u0131zartmalar, sucuk ve salam gibi i\u015flenmi\u015f k\u0131rm\u0131z\u0131 etler, k\u0131zarm\u0131\u015f tavuk ve patates gibi k\u0131zart\u0131lm\u0131\u015f g\u0131dalar bu hastalar\u0131m\u0131zda a\u011fr\u0131y\u0131 artt\u0131ran fakt\u00f6rler\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.