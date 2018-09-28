Bu görüntü Sivas'tan! Polis affetmedi...

Sivas \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Tescil ve Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvar\u0131 \u00fczerinde "drone" ile k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k denetimi yapt\u0131.\r\n\r\n,K\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlali yapt\u0131\u011f\u0131 "drone" ile tespit edilen s\u00fcr\u00fcc\u00fclere 300 metre ileride bulunan trafik ekipleri taraf\u0131ndan 235 lira para cezas\u0131 kesildi.\r\n\r\n,Denetimlerden habersiz s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin kimisi kay\u0131tlar\u0131 g\u00f6rmek isterken baz\u0131s\u0131 da hatas\u0131n\u0131 kabul ederek ceza makbuzunu ald\u0131.\r\n\r\n,Trafik Tescil ve Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Hakan Kulen, bas\u0131n mensuplar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlalini \u00f6nlemek oldu\u011funu belirterek, "Son 20 dakika i\u00e7inde 5 ara\u00e7 k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlali yapt\u0131. ,Ama\u00e7 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 yakalay\u0131p cezaland\u0131rmaktan ziyade, her t\u00fcrl\u00fc teknolojiden faydalanarak denetimleri yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6stermek ve insan\u0131m\u0131z\u0131n yakalanma alg\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131rmak. ,Herkes kurallara uysun, trafik kurallar\u0131 hayat\u0131m\u0131za i\u015flesin istiyoruz." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,.