Bu görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! O baba konuştu

Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyay\u0131 sallam\u0131\u015ft\u0131!\r\n,Olduk\u00e7a tepki g\u00f6sterilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada h\u0131zla yay\u0131ld\u0131.\r\n,Sosyal medyay\u0131 sarsan minib\u00fcs\u00fcn arkas\u0131na ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u00e7ocu\u011fun babas\u0131, \u201cYapt\u0131\u011f\u0131m i\u015ften pi\u015fman\u0131m\u201d dedi.\r\n,Sosyal medyay\u0131 sarsan minib\u00fcs\u00fcn arkas\u0131na ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 iddia edilen \u00e7ocu\u011fun babas\u0131 a\u00e7\u0131klamada bulundu. \u0130.K yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u0130stanbul Ba\u015fak\u015fehir`de ya\u015f\u0131yorum. K\u00f6ye bayram tatiline geldik. Yak\u0131n k\u00f6y\u00fcm\u00fczde bir akrabam\u0131z var. Bizi kahvalt\u0131ya davet ettiler. Yaylakent yoluna girdi\u011fimizde bende 8 \u00e7ocuk var. \u00c7ocuklar\u0131n biri yurt d\u0131\u015f\u0131nda bir tanesi babaannesinde kald\u0131. \u00c7ocuklar\u0131n bisiklet tutaca\u011f\u0131na binmek i\u00e7in \u0131srar etti. Ben olmaz dediysem de k\u0131z\u0131m\u0131n bir tanesi \u00e7ok \u0131srar etti. Bu nedenden dolay\u0131 \u00e7e\u015fmenin yan\u0131na \u00e7ektim. Arka koltukta abileri izleyerek zaten benim arac\u0131mda arka kameras\u0131 var. Bu kameradan kendimde izliyordum" dedi.\r\n,\u0130.K., "15-20 kilometre h\u0131zla yava\u015f yava\u015f 300-400 metre civar\u0131nda gittim. Daha sonra \u00e7ocu\u011fumu indirdim. Arabaya bindik yolumuza devam ettik. \u0130ple ba\u011flanmad\u0131. Elbisesinin \u00fczerindeki \u015feritleri ip zannediyorlar. B\u00f6yle bir \u015fey yok. Ben trafikte uygunsuzluktan dolay\u0131 para cezas\u0131 kesti. Para cezam\u0131z\u0131 \u00f6deyece\u011fiz. Savc\u0131ya ifademizi verdik. Olay\u0131 oldu\u011fu gibi do\u011fru bir \u015fekilde anlatt\u0131k. Benim gitti\u011fim yerde trafik yoktu. K\u00f6y yoluydu. Zaten bunun \u015fehirde ba\u015fka yo\u011fun bir yerde yapmam. Gene de yapmayacakt\u0131m. Ben \u00e7ocuklar\u0131 \u00e7ok severim. Para cezas\u0131 oldu. Yapt\u0131\u011f\u0131m i\u015ften pi\u015fman\u0131m. Bisiklet ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 \u00e7ok kaliteli ve sa\u011flamd\u0131r. 100-150 kilogram ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yledi sat\u0131c\u0131 firma" \u0130fadelerine yer verdi.\r\n