Bu görüntüler Türkiye'den! Ağustos ayında lapa lapa kar yağdı

Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler T\u00fcrkiye'den! A\u011fustos ay\u0131nda lapa lapa kar ya\u011fd\u0131,Kars\u2019\u0131n y\u00fcksek kesimlerinde dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oluyor. ,Ka\u011f\u0131zman Kars karayolu Pasl\u0131 Ge\u00e7idi\u2019nde etkili olan ve yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu s\u00fcr\u00fcc\u00fclere zor anlar ya\u015fat\u0131rken, Karsl\u0131lara A\u011fustos ay\u0131nda k\u0131\u015f\u0131 ya\u015fatt\u0131. Etraf\u0131n bir anda beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bir s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn cep telefonuyla kaydedildi.,Yakla\u015f\u0131k 10 dakika s\u00fcren dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 Kars\u2019a k\u0131\u015f\u0131 erken getirdi. Dolu ile birlikte hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda yakla\u015f\u0131k 7 derece d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kentte yetkililer vatanda\u015flar\u0131 sa\u011fanak ya\u011fmur ve dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131 uyard\u0131.