Bu görüntülere dayanamayabilirsiniz!

Buras\u0131 d\u00fcnyan\u0131n en korkun\u00e7 yiyecek pazar\u0131...,Bu pazarda k\u00f6pekler, maymunlar, piton y\u0131lanlar\u0131, domuzlar, kediler ve fareler iple bo\u011fularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcyor ve sonra t\u00fcts\u00fclenerek m\u00fc\u015fterilere sat\u0131l\u0131yor.,Endonezya'daki bu pazar g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.,.,K\u00f6pekler, \u00f6ld\u00fcr\u00fclmeden \u00f6nce kafeslerde bekletiliyor...,Endonezya'daki bu korkun\u00e7 geleneksel pazar\u0131 44 ya\u015f\u0131ndaki Umman'l\u0131 foto\u011fraf\u00e7\u0131 Raymond Walsh g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi...,\u00d6ld\u00fcr\u00fclen hayvanlar\u0131n y\u00fczlerindeki ifadenin tam anlam\u0131yla korkun\u00e7 oldu\u011funu dile getiren Walsh, yakalayabildikleri t\u00fcm hayvanlara bunu yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,En yenilmeyecek sand\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u015feyler bile d\u00fcnyan\u0131n baz\u0131 yerlerinde yenilebiliyor.\u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli yerlerinden hayrete d\u00fc\u015f\u00fcren foto\u011fraflar...,SmalahoveSmalahova geleneksel bir yemek ve a\u00e7\u0131kcas\u0131 direk koyunun kafas\u0131 diyebiliriz. Norve\u00e7\u2019te Christmas \u00f6ncesi servis edilen ve patates ile b\u00fcy\u00fck bir uyumda olan yemek 1998\u2019den beri koyun kafas\u0131 yerine kuzu kafas\u0131 kullan\u0131larak yap\u0131l\u0131yor. Sebebi ise dejeneratif sinir sistemi hastal\u0131\u011f\u0131 yapmas\u0131ndan korkulmas\u0131.,Haggis \u0130sko\u00e7ya'ya ait bir ulusal yemek. Haggis, koyun kalbi, karaci\u011feri ve akci\u011feri kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak yap\u0131l\u0131yor. Kalp, akci\u011fer ve karaci\u011fer k\u0131yma gibi k\u00fc\u00e7\u00fck par\u00e7alara ayr\u0131larak so\u011fan, yulaf ezmesi, i\u00e7 ya\u011f\u0131, baharatlar ve tuzla kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Kar\u0131\u015f\u0131m daha sonra koyun ya da inek midesiyle kapama usul\u00fc servis ediliyor.,Japonya\u2019da \u201cbol yaban ar\u0131l\u0131\u201d krakerler, m\u00fc\u015fterilerin \u201cbe\u011fenisine\u201d sunuldu. Japonlar\u0131n \u00e7ok sevdi\u011fi pirin\u00e7li krakerlerin i\u00e7inde a\u00e7\u0131k se\u00e7ik g\u00f6r\u00fclen yaban ar\u0131lar\u0131, her krakerin i\u00e7in be\u015f veya alt\u0131 tane bulunuyor. Bu ilgin\u00e7 yiyecek, Omachi kentinde \u00fcretiliyor. Yaban ar\u0131lar\u0131, k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan avlan\u0131yor ve y\u0131kan\u0131p iyice kurutulup, bol ya\u011fda k\u0131zart\u0131l\u0131yor.,\u00c7in'de yemeklik fareler...,Kulu\u00e7kadan al\u0131nm\u0131\u015f, i\u00e7erisinde neredeyse g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rmeye haz\u0131r civcivlerlerin oldu\u011fu, \u00e7o\u011funlukla \u00f6rdek ve bazen de tavuk yumurtas\u0131n\u0131n ha\u015flanmas\u0131yla haz\u0131rlanan yemek. Kambo\u00e7ya\u2019da olduk\u00e7a g\u00f6zde bir lezzet olan bu balut isimli yemek, Filipinler, Vietnam\u2019da da yayg\u0131n oldu\u011fu gibi Malezya, Laos ve \u00c7in\u2019de de t\u00fcketiliyor.,Bir Japon restoran\u0131nda yap\u0131lan bu yemek kadar mide buland\u0131rabilecek olan\u0131na daha \u00f6nce rastlamam\u0131\u015f olabilirsiniz....,\u00c7\u00fcnk\u00fc bu kez m\u00f6n\u00fcdeki canl\u0131 bir kurba\u011fa...,\u00d6yle ki kurba\u011fa sipari\u015f edenlere taba\u011f\u0131nda i\u00e7i yar\u0131lm\u0131\u015f ve \u015fef taraf\u0131ndan par\u00e7alanm\u0131\u015f bir halde geliyor...,Surstr\u00f6mming Mayalanm\u0131\u015f Ringa bal\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan bu geleneksel \u0130sve\u00e7 yeme\u011finin ise kokusunun \u00e7ok keskin oldu\u011fu s\u00f6yleniyor.,Mali'de yerel halk i\u00e7ecek olarak avlad\u0131klar\u0131 havyanlar\u0131n\u0131 kan\u0131n\u0131 kullan\u0131yor.,\u00c7in'de bir \u00e7ekirge sat\u0131c\u0131s\u0131,Frans\u0131z usulu \u00f6rdek karaci\u011feri,Dilimlenmi\u015f \u00e7i\u011f balina eti,Balina eti Japon mutfa\u011f\u0131n\u0131n en \u00f6nemli yiyeceklerinden biri...,Sat\u0131\u015fa haz\u0131r fareler...,K\u00f6pek etinden haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir yemek.,G\u00fcney Kore'de k\u00f6pek eti geleneksel bir yiyecektir.,Memleketlerinden bile firar edenler oldu. O talihsiz, vah\u015fet g\u00fcnlerinde ne bulabilirlerse yediklerinden bu kapkara, t\u00fcyl\u00fc, \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc canl\u0131y\u0131 da a\u00e7l\u0131ktan \u00f6lmemek i\u00e7in mideye indirdiler.,Bir zamanlar a\u00e7l\u0131\u011fa \u00e7are olan tarantula \u00f6r\u00fcmcekleri, art\u0131k turistlerin de favori yeme\u011fi haline geldi.,Ulusal bir lezzete d\u00f6n\u00fc\u015fen ve tavuk tad\u0131nda, y\u00fcksek proteinli bir besin oldu\u011fu s\u00f6ylenen tarantulalar sokakta sat\u0131l\u0131yor,Genel olarak k\u0131zart\u0131lm\u0131\u015f olanlar\u0131n\u0131 pazar meydan\u0131nda sunuyorlar.,Sar\u0131msak ve tuzlu bir sosa band\u0131r\u0131l\u0131p k\u0131zg\u0131n ya\u011fa at\u0131larak haz\u0131rlanan k\u0131zarm\u0131\u015f tarantulan\u0131n genellikle sadece kollar\u0131 ve \u00fcst g\u00f6vdesi yeniliyor. Ac\u0131l\u0131 ek\u015fili sos ve k\u0131rm\u0131z\u0131 biber ile servis ediliyor.,Peru'da sat\u0131lan k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131 y\u00fczgeci.,K\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131 y\u00fczgeci \u00e7orbas\u0131. .,\u00c7inde bir g\u0131da reyonu... Tezgahta sat\u0131lanlar ise c\u0131rc\u0131r b\u00f6ce\u011fi, kurt ve \u00e7ekirge...,\u00c7in'de yenen k