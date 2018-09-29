Bu haber herkesi ilgilendiriyor! O ücretlere indirim geliyor...

Bilgi Teknolojileri ve \u0130leti\u015fim Kurulu, mobil elektronik haberle\u015fme hizmetleri azami \u00fccret tarifesini belirledi. ,Buna g\u00f6re, dakikas\u0131 90 kuru\u015f olan cep telefonu arama \u00fccreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 56,7 kuru\u015fa d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Daha \u00f6nce yine 90 kuru\u015f olarak \u00fccretlendirilen 1 k\u0131sa mesaj\u0131n \u00fccreti ise 40,75 kuru\u015f olarak yeniden belirlendi.,Kurul ayr\u0131ca son zamanlarda t\u00fcketicilerin yo\u011fun \u015fikayeti nedeniyle "a\u00e7ma kapama" \u00fccretine de s\u0131n\u0131r getirdi.,Karar gere\u011fince bir takvim y\u0131l\u0131ndaki ilk i\u015flemin \u00fccretsiz oldu\u011fu a\u00e7ma kapama i\u00e7in operat\u00f6rler taraf\u0131ndan mevcut durumda 29,90 lira al\u0131n\u0131rken, 1 Ekim itibar\u0131yla y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek yeni uygulamayla bu rakam y\u00fczde 20 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Uygulama kapsam\u0131nda, "a\u00e7ma kapama" i\u00e7in i\u015flem ba\u015f\u0131na en \u00e7ok 25 lira \u00fccret al\u0131nacak. (AA),Cep telefonu kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 sevindiren haber BTK'dan geldi!