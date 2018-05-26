Bu hafta en çok o kazandırdı

Bu hafta dolardaki hareketlilik dikkat \u00e7ekti\u011fi halde en \u00e7ok kazand\u0131ran alt\u0131n oldu.,Haftal\u0131k bazda Borsa \u0130stanbul'da (BIST) i\u015flem g\u00f6ren hisse senetleri ortalama y\u00fczde 0,77, alt\u0131n y\u00fczde 6,45, dolar da y\u00fczde 5,10 de\u011fer kazand\u0131.,BIST 100 endeksi, hafta i\u00e7inde en y\u00fcksek 103.769,80, en d\u00fc\u015f\u00fck ise 100.888,80 puan\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra haftay\u0131, \u00f6nceki hafta kapan\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 0,77'lik art\u0131\u015fla 103.200,08 puandan tamamlad\u0131.,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da i\u015flem g\u00f6ren 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 bu hafta y\u00fczde 6,45 artarak 198,00 liraya, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 da y\u00fczde 6,51 y\u00fckseli\u015fle 1.325,00 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Ge\u00e7en hafta sonu 305,00 lira olan \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 325,00 liraya y\u00fckseldi.,Bu hafta ABD dolar\u0131 y\u00fczde 5,10 de\u011fer kazanarak 4,7210 liraya, avro da y\u00fczde 4,15'lik art\u0131\u015fla 5,5000 liraya \u00e7\u0131kt\u0131.,Bu hafta, bireysel emeklilik fonlar\u0131 y\u00fczde 1,38, yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 y\u00fczde 0,69 de\u011fer kazand\u0131. Kategorilerine g\u00f6re bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 i\u00e7inde en fazla kazand\u0131ran y\u00fczde 6,33 ile k\u0131ymetli madenler fonlar\u0131 oldu.,Borsa \u0130stanbul Tahvil ve Bono Piyasas\u0131'nda, a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ortalamalara g\u00f6re \u00e7e\u015fitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftal\u0131k net getirileri ise y\u00fczde 0,15 ila y\u00fczde 0,31 aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti.