Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? | 5 Günlük Hava Durumu
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Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? 5 Günlük Hava Durumu... Yeni haftanın başlamasıyla birlikte İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar sürecek mi? Özellikle bugün İstanbul'da etkili olan sağanak yağıştan sonra yeni haftanın hava durumu da merak edilmeye başlandı.Yer yer görülen yağışlı havalar bu hafta da devam edecek. Meteoroloji Müdürlüğü 5 günlük hava tahmini raporlarını yayınladı.İşte bu haftanın hava tahmin raporları...
Salı günü başlayacak olan sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak olan sağanak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise düşmeyecek. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini: