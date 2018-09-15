Bu hafta yatırım araçlarından sadece borsa kazandırdı

Bu hafta 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 y\u00fczde 4,43, dolar\/TL y\u00fczde 4,88 de\u011fer kaybetti.\r\n,Borsa \u0130stanbul'da i\u015flem g\u00f6ren hisse senetleri, haftal\u0131k bazda ortalama y\u00fczde 1,59 y\u00fckseli\u015f kaydetti. ,Haftal\u0131k bazda Borsa \u0130stanbul'da (BIST) i\u015flem g\u00f6ren hisse senetleri ortalama y\u00fczde 1,59 de\u011fer kazand\u0131. ,Alt\u0131n y\u00fczde 4,43, avro y\u00fczde 4,11 ve dolar da y\u00fczde 4,88 de\u011fer kaybetti.\r\n\r\n,BIST 100 endeksi, hafta i\u00e7inde en y\u00fcksek 96.298,90, en d\u00fc\u015f\u00fck ise 91.206,17 puan\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra haftay\u0131, \u00f6nceki hafta kapan\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re y\u00fczde 1,59'luk art\u0131\u015fla 94.759,64 puandan tamamlad\u0131.\r\n\r\n,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da i\u015flem g\u00f6ren 24 ayar k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n\u0131n gram sat\u0131\u015f fiyat\u0131 bu hafta y\u00fczde 4,43 azalarak 237,20 liraya...,Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 da y\u00fczde 4,35 azal\u0131\u015fla 1.583,00 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Ge\u00e7en hafta sonu 404 lira olan \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 da 387 liraya geriledi.\r\n\r\n,Bu hafta ABD dolar\u0131 y\u00fczde 4,88 de\u011fer kaybederek 6,1350 liraya, avro da y\u00fczde 4,11'lik azal\u0131\u015fla 7,1620 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Bu hafta, bireysel emeklilik fonlar\u0131 y\u00fczde 0,10, yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 da y\u00fczde 0,16 de\u011fer kazand\u0131. ,Kategorilerine g\u00f6re bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise yat\u0131r\u0131m fonlar\u0131 i\u00e7inde en fazla kazand\u0131ran y\u00fczde 0,34 ile "Bor\u00e7lanma Ara\u00e7lar\u0131 Fonlar\u0131" ve "Para Piyasas\u0131 Fonlar\u0131" oldu.,.