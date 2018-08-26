Bu halde bulundu! Herkes oturuyor zannetti ama...

Olay, saat 08.30 s\u0131ralar\u0131nda \u0130stannbul'da B\u00fclb\u00fcl Mahallesi Kavuncu Hasan Sokak \u00fczerinde meydana geldi. ,\u0130ddiaya g\u00f6re, sabah saatlerinde yolda y\u00fcr\u00fcyen vatanda\u015flar bir \u015fahs\u0131n sokak \u00fczerinde kald\u0131r\u0131mda hareketsiz bir \u015fekilde durdu\u011funu g\u00f6rd\u00fc. ,\u015eahs\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcnden \u015f\u00fcphelenen vatanda\u015flar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ve polis ekibi sevk edildi. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, \u015fahs\u0131n \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 tetkikler sonucunda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan olay yerine gelen polis ekipleri de \u00f6len \u015fahs\u0131n \u00e7evresini g\u00fcvenlik \u015feridi \u00e7ekerek kapatt\u0131ktan sonra \u00fcst\u00fcne battaniye \u00f6rtt\u00fc. ,Yap\u0131lan incelemeler sonucunda \u015fahs\u0131n uyu\u015fturucu madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 ya da tinerci oldu\u011fu iddia edilen G\u00fcrkan Orta (42) oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Orta\u2019n\u0131n cenazesi yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumu morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131.,.