Bu hâlinden eser kalmadı! İşte yeni imajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor [CANLI]
DÜNYA
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Kardak'ta sıcak saatler! Yunanistan Heyeti Türk karasularını terk etti
DÜNYA
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İhanette son nokta! Her uçak havalandığında...
GÜNDEM
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İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep’te
GÜNDEM
-
Erdoğan: İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz
SPOR
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Galatasaray, Terim'le kendine geldi
YAŞAM
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Sınav kaygısı için doktora gitti, bu hâle geldi!
EKONOMİ
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Personel alana 2 bin lira
GÜNDEM
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Trabzon'da pistten çıkan uçağın akıbeti belli oldu
EKONOMİ
-
Spot piyasada elektrik fiyatları azaldı
YAŞAM
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Sürpriz yumurtadan 'mavi balina' çıkınca soluğu adliyede aldı
SPOR
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Trabzonspor Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (FENER TRABZON DERBİ SKORU KAÇ KAÇ)
MAGAZİN
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Çukur'un Selim'i şaşkın! 'Senden nefret ediyoruz’
SPOR
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Afrin'deki teröristlere destek veren Deniz Naki, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
MAGAZİN
-
'Bir dönem halkıma ihanet ettim'
GÜNDEM
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Şırnak’ta 12 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
GÜNDEM
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Burseya Dağı'nda yoğun çatışma! Canlı yayınladılar...
EKONOMİ
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TürkAkım'da yarı yol geçildi
YAŞAM
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Uludağ'da sömestir tatili yoğunluğu
SPOR
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İşte Belhanda'nın yeni takımı!
CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor [CANLI]
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Bu hâlinden eser kalmadı! İşte yeni imajı
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TV8'in reyting rekorları kıran programı O Ses Türkiye jurisi Yıldız Tilbe , yeni saç rengi ile herkesin beğenisi topladı.
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