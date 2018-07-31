Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik bir sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 geldi.,Baz\u0131 illerde etkisini g\u00f6sterecek olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar i\u00e7in \u00f6nlem al\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fi duyuruldu.,\u0130\u015fte sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n etkisini g\u00f6sterece\u011fi o iller...,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u0130\u00e7 Ege'de 2 ile 4 derece azalaca\u011f\u0131, di\u011fer b\u00f6lgelerde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve Do\u011fu Karadeniz ile Do\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde mevsim normallerinin \u00fczerinde, di\u011fer b\u00f6lgelerde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor., R\u00fczgar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile g\u00fcneydo\u011fu kesimlerde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131, ak\u015fam saatlerinden sonra Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131nda bat\u0131l\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, \u00f6\u011fle saatlerinde Do\u011fu Akdeniz ile G\u00fcneydo\u011fu Anadolu'nun bat\u0131s\u0131nda yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle:\r\n\r\nAnkara: Az bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra par\u00e7al\u0131 bulutlu ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 34 \r\n,\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 32 \r\n,\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 33 \r\n,Adana: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 34 \r\n,Bursa: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 34 \r\nAntalya: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 31 \r\nSamsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 30 \r\n,Trabzon: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 29 \r\nErzurum: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 34 \r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 38\r\n\r\n