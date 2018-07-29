Bu kadarı da pes dedirtti! Öyle bir sahtekarlık yaptı ki...

Bu apartman\u0131 yak\u0131ndan g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanam\u0131yor.,M\u00fcteahhitin yapt\u0131\u011f\u0131 bu sahtekarl\u0131k \u015feytana papucunu ters giydiricek cinsten. \r\n\r\n,29 katl\u0131 bu apartmana uzaktan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ters giden bir \u015fey yok gibi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \r\n\r\n,Ancak ev sahipleri evlerini g\u00f6rmeye geldi\u011finde ac\u0131 ger\u00e7ekle b\u00f6yle y\u00fczle\u015fti. \r\n\r\n,\u00c7in'in Shandong eyaletinin do\u011fusunda bulunan Qingdao kentinde ak\u0131llara durgunluk veren bir sahtekarl\u0131k olay\u0131 ya\u015fand\u0131. \r\n\r\n,Her dairede ortalama 20 irili ufakl\u0131 pencerenin bulundu\u011fu binan\u0131n her kat\u0131nda da ufak bir bah\u00e7e yer al\u0131yor. \r\n\r\n,D\u0131\u015fardan bak\u0131nca pencere oldu\u011funu zanneden m\u00fc\u015fteriler dairelerin i\u00e7ine girince tam manas\u0131yla \u015fok oldu. \r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc m\u00fcteahhit apartman\u0131n d\u0131\u015f y\u00fczeyini sanki pencere varm\u0131\u015f gibi g\u00f6sterecek \u015fekilde boyatt\u0131. ,Projesini Japon mimar Sako Keiichiro'nun haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve yakla\u015f\u0131k 12 milyon dolara malolmas\u0131 planlanan apartmandaki dairelerden hi\u00e7birisinin tam bir dikd\u00f6rtgen ya da kare \u015feklinde olmad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.