Bu kadarına da pes! Demiryoluna bırakıp kaçtılar

Manisa'da ak\u0131lalmaz bir olay ya\u015fand\u0131! ,B\u00fcy\u00fck bir sorumsuzlu\u011fun sebep oldu\u011fu kazada can kayb\u0131 ya\u015fanmazken tren minib\u00fcs\u00fcn demiryolundan kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla yoluna devam etti. Kaza sonras\u0131 b\u00f6lge polis ve demiryolu ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131rken b\u00fcy\u00fck bir faciaya yol a\u00e7abilecek olan sorumsuz \u015fah\u0131slar\u0131n aranmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,Trenin \u00e7arpmas\u0131yla metrelerce s\u00fcr\u00fcklenen minib\u00fcs hurdaya d\u00f6nerken yolcu treninde b\u00fcy\u00fck panik ya\u015fand\u0131.,Turgutlu'da Irlamaz hemzemin ge\u00e7idine yak\u0131n b\u00f6lgede meydana gelen olayda demiryoluna 45 ZD 1297 plakal\u0131 minib\u00fcs ki\u015fi yada ki\u015filerce b\u0131rak\u0131larak terk edildi. Demiryolunda terk edilmi\u015f halde bulunan minib\u00fcse \u0130zmir-Konya seferini yapan yolcu treni \u00e7arpt\u0131. ,Faciadan k\u0131l pay\u0131 d\u00f6n\u00fcld\u00fc