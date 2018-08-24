Bu kareler insanlık öldü dedirtti! Metruk binada bu halde bulundu

Olay Adana Merkez Seyhan il\u00e7esinde ya\u015fand\u0131. ,T\u00fcrkoca\u011f\u0131 Mahallesi'ndeki metruk bir binan\u0131n \u00f6n\u00fcndeki a\u011fa\u00e7lara ba\u011fl\u0131, bak\u0131ms\u0131zl\u0131ktan neredeyse kemikleri say\u0131lacak haldeki at\u0131 g\u00f6ren vatanda\u015flar, hayvan\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fcn yaral\u0131 oldu\u011funu fark edip, polise haber verdi. ,Gelen polis ekipleri, yan\u0131nda kan izlerine rastlad\u0131\u011f\u0131 at\u0131n sa\u011f g\u00f6z\u00fcn\u00fcn enfeksiyon kapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. Polis memurlar\u0131, ata plastik kovalarla su verdi. ,A\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caktan halsizle\u015fen at, k\u0131sa s\u00fcrede yakla\u015f\u0131k 15 litre su i\u00e7ti. G\u00f6z\u00fc oyularak i\u015fkenceye maruz kald\u0131\u011f\u0131 iddia edilen at\u0131n sahibine ula\u015f\u0131lamad\u0131. \r\n\r\n,\u00c7evre sakinleri, polise at\u0131n sahibinin geceleri metruk binada kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Yaral\u0131 at, \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan Adana B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ekipleri taraf\u0131ndan tedavisi i\u00e7in hayvan bar\u0131na\u011f\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\nAdana Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.