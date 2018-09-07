Bu kez 3 yaşındaki otizmli çocuğu icra ile aldılar

1 y\u0131l \u00f6nce annesi ile babas\u0131 bo\u015fanan Y.C.K' ye "Atipik Otizm" te\u015fhisi konuldu. ,Mahkeme, baba ile her hafta 8 saat g\u00f6r\u00fc\u015fmesine karar verdi ancak babas\u0131 onu almaya geldi\u011finde a\u011flayarak annesinden ayr\u0131lmak istemedi. ,Y.C.K'n\u0131n annesine d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde ise g\u00f6z temas\u0131 kurmad\u0131\u011f\u0131, uyku d\u00fczeninin bozuldu\u011fu belirtildi. ,\u0130stanbul Aile Mahkemesi'nde g\u00f6revli olan uzman bir psikolog taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen raporda "\u00c7ocukla ilgili devam eden tedavi s\u00fcrecine baban\u0131n dahil edilmesi" \u00f6nerildi fakat baban\u0131n 2 seans d\u0131\u015f\u0131nda randevulara kat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc., Annesinden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 an a\u011flayamaya ba\u015flayan Y.C.K icra memurlar\u0131 taraf\u0131ndan zorla al\u0131narak babas\u0131na teslim edildi. O anlar aile taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \r\n\r\n,Y.C.K'nin annesinin avukat\u0131 Enver Aksakal, bo\u015fanma davas\u0131n\u0131n devam\u0131 esnas\u0131nda \u00e7ocukla baban\u0131n hangi \u015fartlarda g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fine dair bir mahkeme karar\u0131 oldu\u011funu, karar\u0131n verilmesinin ard\u0131ndan \u00e7ocukta birtak\u0131m arazlar g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine m\u00fcvekkilinin hastaneye ba\u015fvurdu\u011funu s\u00f6yledi. ,Aksakal, Y.C.K'ye y\u00fczde 40 oran\u0131nda 'Atipik otizm' te\u015fhisi konuldu\u011funu belirterek, "Bu asl\u0131nda b\u00fct\u00fcn ko\u015fullar\u0131 de\u011fi\u015ftirdi., \u00c7\u00fcnk\u00fc bu t\u00fcr hastal\u0131\u011f\u0131n tedavisi i\u00e7in \u00e7ocu\u011fun anne e\u015fli\u011finde g\u00f6r\u00fclmesi gerekiyordu. Baba, mahkemenin verdi\u011fi karar\u0131 gerek\u00e7e g\u00f6stererek \u0131srarla tek ba\u015f\u0131na g\u00f6rmek konusunda tav\u0131r tak\u0131nd\u0131., Kendisine defalarca beraber g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclmesi konusunda teklifte bulunmam\u0131za ra\u011fmen bunu hi\u00e7 kabul etmedi. Kendisi doktorlar taraf\u0131ndan tedaviye davet edilmesine ra\u011fmen bu davete de 1 ya da 2 kere riayet etmek d\u0131\u015f\u0131nda kat\u0131lmad\u0131. \u00c7ocu\u011fun tedavisinde engellere sebep oluyor. 2 bu\u00e7uk 3 ya\u015f\u0131nda bir \u00e7ocuktan bahsediyoruz. Tedavisinin 4, 4 bu\u00e7uk ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131na kadar y\u00fczde 80 oran\u0131nda ba\u015far\u0131ya ula\u015fma \u015fans\u0131 var fakat baba ile \u00e7ocu\u011fun tek ba\u015f\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 her g\u00f6r\u00fc\u015fmede \u00e7ocu\u011fun tedavisi sekteye u\u011fruyor. \u00c7ocuk, her g\u00f6r\u00fc\u015fmeden sonra yakla\u015f\u0131k 2 g\u00fcn boyunca kimseyle ileti\u015fim kurmuyor" \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n"ANNE E\u015eL\u0130\u011e\u0130NDE G\u00d6RMEME KONUSUNDA ISRARCI OLDU" \r\n\r\nAksakal, annenin g\u00f6r\u00fc\u015fmeye engel olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, "Her zaman kendi iste\u011fiyle babas\u0131n\u0131 g\u00f6rmesi i\u00e7in davet etti ama baba, anne e\u015fli\u011finde g\u00f6rmeme konusunda \u0131srarc\u0131 olup bu i\u015fi icra yoluyla \u00e7ocu\u011fu zorla annesinden koparmak suretiyle alma noktas\u0131na kadar getirdi maalesef. \u00d6zellikle \u015funu belirtmem gerekiyor; Bahsetti\u011fimiz mahkeme karar\u0131 nihayete ermi\u015f, kesinle\u015fmi\u015f bir mahkeme karar\u0131 de\u011fil. Yarg\u0131lama s\u00fcreci devam ediyor. \u00c7ocu\u011fun "Atipik otizm" rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131na uygun bir \u015fahsi g\u00f6r\u00fc\u015fme karar\u0131 mutlaka tesis edilecektir. Bizim talebimiz de bu y\u00f6nde oldu. Yarg\u0131lama kesinle\u015fmedi. ,'L\u00fctfen bu s\u00fcreci beraber y\u00f6netelim. Elimizde kurtar\u0131labilecek bir \u00e7ocuk var. Bu s\u00fcreci beraber y\u00f6netelim. \u00c7ocukla baba aras\u0131ndaki \u015fahsi ili\u015fki zaten bu rahats\u0131zl\u0131\u011fa uygun tesis edilecektir. Bunu bekleyelim' dedik fakat baban\u0131n tavr\u0131 maalesef beklememekten yana oldu" dedi.