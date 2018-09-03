Bu köprüye giden köpekler birer birer intihar ediyor

Yaln\u0131z k\u00f6pr\u00fcden intihar edenler insan de\u011fil yaln\u0131zca k\u00f6pekler!,1950 y\u0131l\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen ilk intihar olay\u0131n\u0131n ard\u0131 arkas\u0131 kesilmeyince 'intihar k\u00f6pr\u00fcs\u00fc' olarak ak\u0131llarda yer eden Overtoun K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'n\u00fcn s\u0131rr\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fclemiyor.\r\n, 600'\u00fc a\u015fk\u0131n k\u00f6pe\u011fin intihar etmesine ra\u011fmen ard\u0131nda yatan s\u0131rr\u0131n bir t\u00fcrl\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fclemedi\u011fi k\u00f6pr\u00fc hala daha t\u00fcyler \u00fcrpertmeye devam ediyor\r\n\r\n,K\u00f6peklerin intihar k\u00f6pr\u00fcs\u00fc t\u00fcyler \u00fcrpertiyor\r\n\r\n,Bir k\u00f6pr\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn ki; herkes taraf\u0131ndan \u201c\u0130ntihar K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u201d olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Hikayesi ise h\u00fcz\u00fcnl\u00fc olmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda gizemini korumaya devam ediyor.\r\n\r\n,\u0130sko\u00e7ya\u2019n\u0131n Milton yak\u0131nlar\u0131nda yer alan Overtoun K\u00f6pr\u00fcs\u00fc, tarihi Overtoun Kalesi\u2019ne ula\u015fman\u0131n tek yolu\u2026\r\n\r\n,Fakat maalesef ki k\u00f6t\u00fc bir \u00fcne de sahip bu k\u00f6pr\u00fc. ,K\u00f6t\u00fc oldu\u011fu kadar da gizemli bu \u00fcn y\u00fcz\u00fcnden kaleye ziyaretler de epey azalm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc 1859 y\u0131l\u0131nda in\u015fa edilen Overtoun K\u00f6pr\u00fcs\u00fc harika mimarisinin aksine \u201c\u0130ntihar K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u201d olarak da an\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,1895 y\u0131l\u0131nda kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lan bu k\u00f6pr\u00fc yerden toplam 25 metre y\u00fcksekli\u011fe sahip. \u201c\u0130ntihar K\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u201d olarak an\u0131lmas\u0131n\u0131n sebebinin ise insanlarla bir alakas\u0131 yok.\r\n\r\n,D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclenin aksine bu k\u00f6pr\u00fcy\u00fc sadece k\u00f6pekler intihar etmek i\u00e7in kullan\u0131yor.\r\n\r\n\u0130lk intihar olay\u0131 ise 1950 senesinde ger\u00e7ekle\u015fti. Ve sonras\u0131nda birden b\u00fct\u00fcn k\u00f6pekler birbirlerine benzer tepkiler vererek k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn \u00fczerinden atlamaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Artan intihar vakalar\u0131 sonras\u0131nda ise halk bu intiharlar\u0131n sebebini bulmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bulduklar\u0131 sebep ise \u201ckalenin i\u00e7erisindeki k\u00f6t\u00fc ruhlar\u0131n k\u00f6peklerin kaleye ula\u015fmalar\u0131n\u0131 istemedikleri i\u00e7in onlar\u0131 lanetledikleriydi.\u201d\r\n\r\n\u0130ntihar eden k\u00f6pek sahiplerinin s\u00f6ylediklerine g\u00f6re ise olaylar birbirlerinin ayn\u0131s\u0131. K\u00f6pekler k\u00f6pr\u00fcye gelene dek her \u015fey normal ilerliyor. Ancak k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn ortas\u0131nda k\u00f6pekler birden h\u0131zlan\u0131yor ve hep ayn\u0131 yerden ve ayn\u0131 hizzadan kendilerini a\u015fa\u011f\u0131 b\u0131rak\u0131yorlar.\r\n\r\n,Hayvan Davran\u0131\u015flar\u0131 Uzman\u0131 Dr. David Sands ise bu konuyu incelemek i\u00e7in Overtoun K\u00f6pr\u00fcs\u00fcne gitmi\u015f. Doktorun yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmalar sonucu ortaya iddia ise halk\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcklerinden daha mant\u0131kl\u0131\u2026\r\n\r\nDoktorun iddias\u0131na g\u00f6re; k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn alt\u0131nda ya\u015fayan vizonlar k\u00f6pekleri sinirlendiren kokular yay\u0131yor. Bu kokuya kar\u015f\u0131 koyamayan k\u00f6pekler ise kendini kaybedip kokuya ula\u015fmak istedikleri i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131ya atl\u0131yorlar.\r\n\r\nYine de ayn\u0131 hizadan atlamalar\u0131n\u0131n sebebi hala bulunamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in halk k\u00f6t\u00fc ruhlara inanmaya devam ediyor. H\u00fck\u00fcmet ise \u00e7areyi k\u00f6pr\u00fcye, uyar\u0131 levhalar\u0131 ve pankartlar asarak halk\u0131 bilin\u00e7lendirmekte bulmu\u015f.\r\n\r\nK\u00f6pr\u00fcn\u00fcn gizemi hala devam etmekte. E\u011fer yolunuz bir g\u00fcn bu k\u00f6pr\u00fcye d\u00fc\u015ferse k\u00f6pe\u011finize \u00e7ok dikkat ederek ge\u00e7menizi \u00f6neririz.\r\n\r\n