Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş!

\u0130svi\u00e7re'nin Rheinau k\u00f6y\u00fcnde, 2016'daki referandumda halk\u0131n reddetti\u011fi 'temel gelir' uygulamas\u0131 ba\u015flat\u0131lacak.\r\n\r\n,Bir belgesel i\u00e7in yap\u0131lacak olan uygulaman\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 ve mimar\u0131 Rebecca Panian, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n yap\u0131lan uygulaman\u0131n 1 y\u0131l s\u00fcrmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Fikrin mimar\u0131 ve belgeselin yap\u0131mc\u0131s\u0131 Rebecca Panian, bu deneyle as\u0131l ama\u00e7lar\u0131n\u0131n 'halk\u0131n reddetti\u011fi 'temel gelir'in ger\u00e7ek etkisini g\u00f6rmek' oldu\u011funu belirtiyor.\r\n\r\n,Bu sosyal deneyde k\u00f6y halk\u0131na ko\u015ful aranmaks\u0131z\u0131n ayl\u0131k 2,500 \u0130svi\u00e7re Frang\u0131 yani ortalama 16.370 lira maa\u015f verilecek.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1300 n\u00fcfuslu k\u00f6yde \u015fimdiye kadar 700'den fazla ki\u015fi g\u00f6n\u00fcll\u00fc oldu. Son ba\u015fvuru g\u00fcn\u00fc ise 15 Eyl\u00fcl.\r\n\r\n,Deney \u00fczerine k\u00f6ye ak\u0131n olmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek amac\u0131yla deneye 'Rheinau'ya 5 Haziran'dan \u00f6nce yerle\u015fmi\u015f olma' \u015fart\u0131 aran\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte o k\u00f6y...,.