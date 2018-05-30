Bu köyler seçimde oy kullanmayacak

Bolu'da H\u00fcsamettindere k\u00f6y\u00fc ve Sinop\u2019un sahil il\u00e7elerinden Ayanc\u0131k'ta k\u00f6yl\u00fcler, 24 Haziran'da se\u00e7imleri boykot edecekler...,H\u00fcsamettindere k\u00f6yl\u00fcleri, bir firma taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131lan ta\u015f oca\u011f\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 alanda 200 y\u0131ll\u0131k \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n kesildi\u011fini ve hayvanlar i\u00e7in kullan\u0131lan suyun kesildi\u011fini iddia ederek, oca\u011f\u0131n bulundu\u011fu yerde bir araya geldi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ta\u015f oca\u011f\u0131n\u0131n \u00e7evresinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. Ekipler, i\u015fletmenin yasal olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, k\u00f6yl\u00fclerden b\u00f6lgeden uzakla\u015fmalar\u0131n\u0131 istedi.\r\n\r\n,Halksesi.com\u2019dan Mete \u00c7a\u011fda\u015f\u2019\u0131n haberine g\u00f6re, k\u00f6yl\u00fcler, k\u00f6y giri\u015fine, "\u00c7ayl\u0131 k\u00f6y\u00fc halk\u0131 suyu yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sand\u0131\u011fa gitmiyor" diye pankart a\u00e7arak se\u00e7imi protesto etti. K\u00f6y sakinleri ad\u0131na a\u00e7\u0131klamada bulunan muhtar Nizamettin Ak\u0131n, "Yeter art\u0131k! K\u00f6yde su \u00e7ilesi \u00e7ekiyoruz. ,Devaml\u0131 bizi kand\u0131r\u0131yorlar. Aha bug\u00fcn aha yar\u0131n diyerek bizleri oyal\u0131yorlar. K\u00f6y sakinleriyle birlikte karar ald\u0131k bizler de bu durumu protesto etmek i\u00e7in 24 Haziran\u2019da sand\u0131klara gitmeyecek ve oyumuzu kullanmayaca\u011f\u0131z" diye belirtti.\r\n\r\n,90 haneli sahil kenar\u0131ndaki k\u00f6y, il\u00e7eye 11 km uzakl\u0131kta olup, 600 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,24 haziran se\u00e7imlerinde k\u00f6y halk\u0131 olarak hi\u00e7bir oy kullanmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirterek sayg\u0131lar\u0131m\u0131 sunar\u0131m...\u201d\r\n,\u00d6te yandan Sinop\u2019un sahil il\u00e7elerinden Ayanc\u0131k\u2019a ba\u011fl\u0131 \u00c7ayl\u0131o\u011flu k\u00f6y\u00fc sakinleri de 24 Haziran se\u00e7imlerinde sand\u0131\u011fa gidip oy vermeyeceklerini belirttiler.\r\n\r\n,\r\nDaha \u00f6nceki y\u0131llarda Mudurnu Yenice\u015f\u0131hlar K\u00f6y\u00fcnde de bir firma ta\u015f oca\u011f\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flam\u0131\u015f, ancak k\u00f6yl\u00fcler direni\u015flerini hukuki yollarla destekleyerek ta\u015f oca\u011f\u0131n\u0131n iznini iptal edilmesini sa\u011flam\u0131\u015flard\u0131.\r\n\r\n\r\n,Medya14'te yer alan habere g\u00f6re, 200 ki\u015filik Mudurnu-H\u00fcsamettindere k\u00f6y\u00fc halk\u0131 ad\u0131na a\u00e7\u0131klama yapan Re\u015fat Ba\u015fkal, 24 Haziran se\u00e7imlerinde k\u00f6y\u00fcn\u00fcn se\u00e7imleri boykot edece\u011fini ifade etti.\r\n,\u201cBolu, Mudurnu H\u00fcsamettin dere k\u00f6y\u00fc, k\u00f6y\u00fcm\u00fczde a\u00e7\u0131lmak istenen ta\u015f ocaklar\u0131...\r\n\r\nOrman d\u0131\u015f\u0131 k\u00f6y olmam\u0131za ra\u011fmen orman\u0131m\u0131z\u0131n kesilmesi ve y\u00fczlerce \u00e7am a\u011fa\u00e7lar\u0131 kesilmesi ve i\u00e7me sular\u0131m\u0131z\u0131n zarar g\u00f6rmesi... Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n hi\u00e7e say\u0131lmas\u0131 hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131n otlakiye alanlar\u0131 zarar g\u00f6rmesi, her dinamit at\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda deprem etkisi olu\u015fturmas\u0131, tozdan bitkilerin kurumas\u0131, yeni yerle\u015fim yerinde yap\u0131lan evlerin tozdan ve g\u00fcr\u00fclt\u00fcden oturulamamas\u0131, k\u00f6y\u00fcm\u00fczde huzurun kalmamas\u0131, g\u00fcnl\u00fck k\u00f6y i\u00e7i yolumuzdan 250 kamyonun ge\u00e7mesi, \u015fu anda iki tanesi a\u00e7\u0131k olan ayr\u0131ca iki ta\u015f oca\u011f\u0131n daha a\u00e7\u0131lmas\u0131, bir k\u00f6y, do\u011fan\u0131n yok olmas\u0131n\u0131 hayvanc\u0131l\u0131\u011f\u0131n bitmesini, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n hi\u00e7e say\u0131lmas\u0131n\u0131 a\u011fa\u00e7lar\u0131n kesilmesini, i\u00e7me sular\u0131m\u0131z\u0131n zarar g\u00f6rmesini kald\u0131rabilir mi, defalarca derdimizi anlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ama hi\u00e7 bir faydas\u0131n\u0131 g\u00f6rmedik. Say\u0131n devlet b\u00fcy\u00fcklerimiz k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn sesini duyman\u0131z\u0131 istiyoruz\r\n\r\n\r\n