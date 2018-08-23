Bu köyün yaşlıları gece uyumuyor! Listede adını gören...

Muhtar Mustafa \u015een (75), domuzlar y\u00fcz\u00fcnden k\u00f6yde her ak\u015fam araziye \u00e7\u0131kmak zorunda kald\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, yakla\u015f\u0131k iki ayd\u0131r tarlalarda yatt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130htiyarlar k\u00f6y camisinin avlusuna as\u0131lan listedeki s\u0131raya g\u00f6re yats\u0131 namaz\u0131ndan sabah\u0131n erken saatlerine kadar tarlalar\u0131n\u0131 koruyor.\r\n\r\n,Zaman zaman yaban domuz s\u00fcr\u00fclerinin zarar verdi\u011fi tarlalara trakt\u00f6rlerle giden k\u00f6yl\u00fcler, serdikleri kilimlere uzan\u0131p, n\u00f6bete ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n,Olay\u0131n adresi Bilecik...,\u00d6zellikle ay\u00e7i\u00e7e\u011fi tarlalar\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck zarar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, ne nohut ne m\u0131s\u0131r ekebildiklerini dile getiren \u015een, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"Ba\u015fka gelirimiz yok. Arazide sabaha kadar gezmekle \u00e7are buluyoruz. Buna ra\u011fmen y\u00fczde 60-70 zarar\u0131m\u0131z var. Vurmak yasak oldu\u011fu i\u00e7in havaya ate\u015f ediyoruz. K\u00f6yde gen\u00e7 yok, 85, 86 ya\u015f\u0131ndaki adamlar sabaha kadar arazide n\u00f6bet bekliyor. Cami avlusuna liste ast\u0131k, herkes n\u00f6bet s\u0131ras\u0131 geldi\u011fi zaman araziye gidiyor. \u00c7\u00f6z\u00fcm\u00fc b\u00f6yle bulduk."\r\n\r\n,\r\n\u00c7ukur\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde do\u011fup b\u00fcy\u00fcyen 86 ya\u015f\u0131ndaki Salih \u00c7elik, ge\u00e7mi\u015f y\u0131llarda bu kadar s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekmediklerini aktard\u0131.\r\n\r\n\u00c7elik, "Ne yapal\u0131m art\u0131k bu i\u015f buraya d\u00f6k\u00fcld\u00fc, bize kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. S\u0131rayla bekliyoruz, yoksa \u00fcr\u00fcn alamayaca\u011f\u0131z. Bir ak\u015fam gelip 10 d\u00f6n\u00fcm yeri ha\u015fat ediyorlar. Sadece ay\u00e7i\u00e7e\u011fi de\u011fil bu\u011fdaylara da ayn\u0131s\u0131n\u0131 yap\u0131yorlar. Bu\u011fdaydan da ay \u00e7i\u00e7e\u011finden de zarar\u0131m\u0131z var." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n84 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Kaya da domuzlar y\u00fcz\u00fcnden tarladan ay\u00e7i\u00e7e\u011fi alamad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Beklemeyince olmuyor. Ama yine de geliyorlar hakk\u0131ndan gelemiyoruz. Zarar\u0131 kurtaram\u0131yoruz, \u00e7ok zarar\u0131m\u0131z var. Ne yapal\u0131m \u00e7are bulam\u0131yoruz." dedi.\r\n\r\nK\u00f6y camisinin imam\u0131 Bedirhan \u00c7al\u0131k ise k\u00f6ydeki erkeklerin yats\u0131 namaz\u0131ndan sonra domuz n\u00f6betine gitti\u011fini ve \u00e7ok s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ektiklerini dile getirdi.,\u0130l\u00e7e merkezine 5 kilometre uzakl\u0131ktaki \u00c7ukur\u00f6ren k\u00f6y\u00fcnde gen\u00e7lerin g\u00f6\u00e7 etmesi nedeniyle domuz n\u00f6betinin kendilerine kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen ihtiyar delikanl\u0131lar, gece boyunca n\u00f6bette!